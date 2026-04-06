Viajes por todo el mundo, el nuevo programa de turismo social de Castilla-La Mancha para los mayores de 55 años

Los viajes del IMSERSO, son una interesante propuesta para poder viajar por España de forma más económica, su fama les precede e incluso esta temporada ha sorprendido con interesantes novedades. Sin embargo, las Comunidades Autónomas también tiene sus propios programas de viajes para sus residentes con interesantes ofertas como la Comunidad Valenciana, Andalucía o Madrid por ejemplo, aunque no son las únicas.

Castilla-La Mancha ha presentado recientemente su Programa de Turismo Social para este 2026, un programa que se puso en marcha el año pasado impulsado por la Consejería de Bienestar Social a través de la Dirección General de Mayores, con la finalidad de fomentar el envejecimiento activo y la prevención de la soledad no deseada, a través de actividades de ocio y de interacción con otras personas.

Aunque la oferta va dirigida a los residentes de esta comunidad mayores de 55 años señalan que "pueden acogerse a este programa aquellas personas que, cumpliendo el requisito de la edad, que no siendo residentes en Castilla- La Mancha, pertenezcan a alguna de las Comunidades originarias reconocidas por la Ley 5/1984, que promueve el derecho de las Comunidades originarias de la Región a colaborar y compartir la vida sociocultural." Además, en el caso de ir de acompañante la edad no sería un requisito aplicable.

Personas mayores con pasajes de avión | iStock

Principal novedad, rutas internacionales

La propuesta de este programa de Turismo Social de Castilla-La Mancha para sus viajeros son más de 1800 salidas distribuidas entre 102 rutas a nivel nacional y 159 propuestas internacionales en las que se incluyen también la opción de cruceros.

Las opciones internacionales se abren a destinos lejanos como Japón, China, Tailandia o Laponia.

Entre los viajes cuyo destino es España también han abierto la opción de organizarlos para grupos.

En cuanto al precio, como suele ser habitual en este tipo de programas de turismo social, suelen ser más económicos que el precio de mercado habitual. Los usuarios podrán disfrutar de pensión completo, guía, excursiones y hoteles de al menos tres estrellas según ha publicado la Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha. Empresas líderes en el sector se encargarán de la organización y las ofertas de estos viajes para seniors.