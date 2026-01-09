HablandoEnPlata

Muere en Madrid Phillippe Junot, primer marido de la princesa Carolina de Mónaco

Phillippe Junot, ha fallecido a los 85 años según ha informado su primogénita Victoria Junto.

Philippe Junot, en 1996

Efe
Publicado:

El francés Phillippe Junot, el que fuera primer marido de la princesa Carolina de Mónaco y padre de Isabelle, marquesa consorte de Cubas, ha fallecido este jueves en Madrid a los 85 años.

Su hija mayor, Victoria, ha sido la encargada de anunciar el fallecimiento de su padre a través de un comunicado difundido en las redes sociales.

"Ha partido de este lado del mundo en paz y rodeado de su familia el 8 de enero de 2026 en Madrid, después de una larga y hermosa vida llena de aventuras", ha comunicado su hija.

Phillippe Junot (d) junto a su entonces esposa, Nina Wendelboe
Phillippe Junot fue conocido por su relación con la princesa Carolina de Mónaco y por su imagen de 'playboy' en la década de los 70.

