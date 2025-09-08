HablandoEnPlata

EFEMÉRIDES

Efemérides del 8 de septiembre: Nacimientos, fallecimientos y hitos de la historia

Repasamos los hechos históricos más curiosos e interesantes que ocurrieron un día como hoy como el fallecimiento en 2022 de la reina de Inglaterra, Isabel II.

Reina Isabel II de Inglaterra

Descubre los hechos históricos más curiosos e interesantes que ocurrieron un día como hoy, así como los nacimientos de personalidades históricas y recordamos fallecimientos relevantes.

Famosos que nacieron el 8 de septiembre

Entre las personalidades que nacieron un 8 de septiembre fueron el escultor español Mariano Benlliure (1862-1947), el actor británico Peter Sellers (1925-1980), el actor estadounidense David Arquette (1971), el actor británico Martin Freeman (1971), la cantante y compositora estadounidense P!nk (1979).

Famosos que fallecieron el 8 de septiembre

Algunos de los personajes históricos que murieron un día como hoy fueron el escritos español Francisco de Quevedo (1580-1645), el compositor alemán Richard Strauss (1864-1949), el portero de fútbol español Ricardo Zamora (1924-1978), el cantante y compositor español Camilo Sesto (1946-2019), el actor español Jordi Rebellón (1957-2021), la aristócrata británica, reina del Reino Unido entre 1952 y 2022, Isabel II (1926-2022).

Efemérides históricas: ¿Qué pasó otros años?

  • 1252. El rey Jaime I de Aragón ordena que la ciudad de Castellón, conquistada los árabes en 1233, sea trasladada a la Llanura o Plana que ocupa actualmente.
  • 1918. Coronación de la Virgen de Covadonga e inauguración del Parque Nacional de Covadonga.
  • 1944. Los alemanes atacan Londres con las V-2, un nuevo tipo de bombas volantes.
  • 1951. Tratados de paz y de seguridad entre EEUU y Japón.
  • 1991. Aprobada en referéndum (95%) la soberanía e independencia de la república yugoslava de Macedonia, con derecho a asociarse a una Yugoslavia de estados soberanos.
  • 2005. El presidente de Ucrania, Víctor Yúschenko, cesa al Gobierno en pleno.
  • 2006. El Gobierno español unifica el mando de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.
  • 2009. El presidente afgano Hamid Karzai es reelegido presidente del país.
  • 2021: los talibanes toman el poder en Afganistán y declaran el Emirato Islámico de Afganistán.
  • 2022: Carlos III es proclamado rey del Reino Unido y de la Mancomunidad de Naciones al fallecer su madre, Isabel II.

