Efemérides del 8 de septiembre: Nacimientos, fallecimientos y hitos de la historia

Descubre los hechos históricos más curiosos e interesantes que ocurrieron un día como hoy, así como los nacimientos de personalidades históricas y recordamos fallecimientos relevantes.

Famosos que nacieron el 8 de septiembre

Entre las personalidades que nacieron un 8 de septiembre fueron el escultor español Mariano Benlliure (1862-1947), el actor británico Peter Sellers (1925-1980), el actor estadounidense David Arquette (1971), el actor británico Martin Freeman (1971), la cantante y compositora estadounidense P!nk (1979).

Famosos que fallecieron el 8 de septiembre

Algunos de los personajes históricos que murieron un día como hoy fueron el escritos español Francisco de Quevedo (1580-1645), el compositor alemán Richard Strauss (1864-1949), el portero de fútbol español Ricardo Zamora (1924-1978), el cantante y compositor español Camilo Sesto (1946-2019), el actor español Jordi Rebellón (1957-2021), la aristócrata británica, reina del Reino Unido entre 1952 y 2022, Isabel II (1926-2022).

Efemérides históricas: ¿Qué pasó otros años?