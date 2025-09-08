HablandoEnPlata

Santoral del 8 de septiembre: ¿Por qué se celebra la Natividad de la santísima Virgen María?

El 8 de septiembre se celebran las onomásticas de San Adriano de Nicomedia, Santo Tomas de Villanueva y la Natividad de la Virgen María, entre otros.

El nacimiento de María por Giotto

El Santoral Católico es una lista que recoge los santos y beatos reconocidos oficialmente por la Iglesia Católica, asignándoles una fecha específica en el calendario. Este reúne alrededor de 7.000 personajes insignes. Aluden a hombres y mujeres que han dejado una huella en la historia del cristianismo, así como su vínculo especial con lo espiritual.

Este 8 de septiembre se celebra la Natividad de la Virgen María, es una de las trece fiestas dedicadas a la virgen, conocidas como fiestas marianas que dedica la Iglesia católica. Esta fiesta tiene su origen en Jerusalén y se celebra donde supuestamente nació la virgen María, donde está actualmente emplazada la basílica de Santa Ana.

Santos que se celebran el 8 de septiembre

  • San Adriano de Nicomedia
  • Santos Pedro, Fausto, Dión y Amonio de Alejandría
  • San Isaac de Bagrevand
  • San Sergio I, papa (701).
  • San Corbiniano de Freising​
  • San Pedro de Chavanon
  • Santo Tomás de Villanueva
  • San Pedro Claver
