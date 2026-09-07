Hace 45 años se dictó el primer divorcio de la democracia en España

La sentencia llegó pocos meses después de la aprobación de la Ley del Divorcio de 1981, que permitió volver a disolver legalmente un matrimonio en España después de más de cuatro décadas.

El caso tuvo una gran repercusión en la sociedad de la época. Julia Ibars contó años después que el divorcio todavía era un tema muy difícil de aceptar y que la atención mediática que recibió fue tan grande que decidió mantener en secreto durante años que había sido la primera mujer divorciada de esta nueva etapa democrática.

La pareja había presentado la demanda de mutuo acuerdo y, al no tener hijos y contar ya con una separación legal previa, el procedimiento fue rápido. La sentencia se dictó el 7 de septiembre de 1981.

Aquel día marcó un antes y un después en España. El divorcio dejaba de ser ilegal y comenzaba un proceso de normalización que cambiaría profundamente la sociedad española durante las siguientes décadas.

45 años desde su aprobación

El 22 de junio de 1981, el Congreso de los Diputados aprobó (con 162 votos a favor, 128 en contra y 7 en blanco) la ley que permitía de nuevo el divorcio en España, después de más de cuatro décadas sin esta posibilidad durante la dictadura franquista.

La norma, impulsada por el entonces ministro de Justicia Francisco Fernández Ordóñez, supuso uno de los cambios sociales más importantes de los primeros años de la democracia. La ley regulaba la separación y el divorcio y establecía las condiciones para poner fin legalmente a un matrimonio.

¿Cuándo se creó la primera ley de divorcio en España?

Durante la Segunda República se aprobó la primera Ley del Divorcio de España en 1932, durante el Gobierno de Manuel Azaña. Dicha ley permitía el divorcio por determinadas causas y también por mutuo acuerdo en algunos supuestos. Sin embargo, tras la victoria franquista, la ley fue derogada en 1939 y el divorcio dejó de estar permitido durante la dictadura.