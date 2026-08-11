El fenómeno 'kidult' conquista a los adultos y apunta a los 1.500 millones de euros en 2030

El sector prevé un crecimiento medio anual de entre 4 % y 6 % hasta 2030, año en el que el mercado español podría rozar los 1.500 millones de euros, según ha detallado a EFE el fundador de la agencia de marketing y comunicación We Are Family Iberia, Borja López-Niclós.

Coleccionistas y fans, el motor del sector

En concreto, ha indicado que el negocio se reparte en 550 millones de euros en juguetes y coleccionables, 300 millones en "gaming", 175 millones en cómic y anime, 100 millones en moda y 75 millones en eventos. A nivel global, López-Niclós ha cifrado la economía del sector, conocido como "kidult", en unos 90.000 millones de dólares anuales (78.962 millones de euros) y ha señalado que podría acercarse a los 110.000 millones de dólares (96.507 millones de euros) en 2030. El también especialista en cultura familiar, infancia, entretenimiento y licensing ha estimado que el movimiento fan impulsa entre el 40 % y el 50 % de las ventas, ya que la relación con un personaje, una historia o una comunidad explica la decisión de compra.

Un gran estreno puede elevar entre un 20 % y un 50 % las ventas de los productos más directamente relacionados durante su principal ventana de lanzamiento, según un estudio de We Are Family Iberia elaborado a través de su metodología KidultOS. La directora de marketing de Miniso España, Patricia Novillo, ha explicado a EFE que uno de los motores del sector es el consumidor que no espera a fechas específicas para comprar y sigue de cerca cada lanzamiento. Novillo ha asegurado además que la "Generación Z" se mueve por el descubrimiento de tendencias en TikTok e Instagram (donde tienen alcance vídeos de 'unboxing' o montajes rápidos), mientras que los millennials compran estimulados por la conexión emocional.

El 'kidult' como vía de diversificación

De este modo, ha afirmado, el componente impulsivo también pesa en este perfil de comprador, ya que un 38 % reconoce adquirir productos por experimentar una gratificación instantánea, mientras que el 58 % afirma que le gusta coleccionar productos de forma habitual. Entre las licencias más seguidas, la fantasía encabeza el ranking con un 49 % de seguidores, por delante de los superhéroes con un 48 %, Disney y Pixar con un 44 %, la ciencia ficción con un 43 %, los videojuegos con un 35 % y el anime y el manga con un 22 %, según el estudio de Miniso. La directora de marketing de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes, Maite Francés, ha mencionado a EFE que, ante la baja natalidad en España y la disminución del tiempo que los niños utilizan juguetes, el área "kidult" representa una oportunidad muy interesante para las empresas por ser una vía de diversificación.

Francés ha asegurado que los perfiles de compradores dentro del sector son variados: desde el ejecutivo que hace construcciones para aliviar el estrés, pasando por los coleccionistas o fanáticos hasta los apasionados por los juegos de mesa. En este sentido, ha apuntado que las jugueterías tradicionales y los grandes almacenes han ampliado sus espacios dedicados a este público, cuyo ticket medio es más alto que el del consumidor infantil. Según Miniso, el 45 % de los adultos destina entre 20 y 50 euros al mes a estas compras, mientras que We Are Family calcula que un consumidor activo gasta entre 250 y 400 euros anuales, cifra que los "superfans" superan ampliamente por completar colecciones.