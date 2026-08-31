Muere el actor catalán Francesc Garrido a los 56 años

Formado en el Institut del Teatre, Garrido participó en más de 30 películas y fue nominado en dos ocasiones a los Premis Gaudí por sus trabajos en 'Stella Cadente' y 'L'adopció'.

L'Acadèmia del Cinema Català ha mostrado su pésame por la pérdida del actor y ha expresado su apoyo a la familia, amigos y la comunidad cinematográfica.

Garrido (Barcelona, 1969) participó en películas como '4 latas', 'Alatriste', 'Mar adentro', 'Te doy mis ojos', 'Smoking Room' -con la que ganó una Biznaga de Plata en el Festival de Málaga- o las más recientes 'El anfitrión' y 'Balandrau'.

Además de series y películas, Garrido fue un habitual del teatro, muy vinculado al Teatre Lliure de Barcelona, con obras como 'L'Hèroe', 'Molt soroll per no res', 'Casa de nines', 'Glengarry Glen Ross' y 'Dublinesos', entre muchas otras.