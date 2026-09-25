España coloca seis monumentos entre los 30 castillos y palacios más populares de Europa

España se ha consolidado como el país con mayor número de monumentos dentro del ranking de los 30 castillos y palacios más populares de Europa, elaborado por la plataforma de experiencias TUI Musement a partir del volumen de reseñas acumuladas en Google entre 2023 y 2026.

El Castillo de Praga, de nuevo a la cabeza

La clasificación general vuelve a estar liderada por el Castillo de Praga, en República Checa, que supera las 199.000 valoraciones. Le siguen el Palacio de Buckingham, en Reino Unido, y el Palacio de Schönbrunn, en Austria, que este año asciende hasta la tercera posición coincidiendo con la celebración de su 30º aniversario como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. El top 5 europeo lo completan el Palacio de Versalles, en Francia, y el Castillo de Wawel, en Polonia.

La Alhambra y el Palacio Real de Madrid, los mejor situados

Dentro del bloque español, la Alhambra de Granada revalida su sexta posición en el conjunto europeo, consolidándose como el monumento español mejor valorado. Le sigue el Palacio Real de Madrid, que escala un puesto hasta la séptima plaza tras registrar un incremento del 47 % en sus valoraciones respecto a la edición anterior.

La representación española en la lista se completa con el Real Alcázar de Sevilla, en el puesto 15; el Castillo de Peñíscola, en el 21; el Alcázar de Segovia, en el 27; y el Castillo de Montjuïc, en Barcelona, que cierra la clasificación en el puesto 30.

El Castillo de Buda, la gran novedad de este año

La principal novedad de la edición de 2026 es la entrada en la lista del Castillo de Buda, en Hungría, que debuta en el puesto 23 tras haber incrementado un 65 % sus interacciones digitales en el periodo analizado.

Los castillos, motor del turismo urbano de otoño

Según los datos recogidos en el análisis, las visitas a complejos históricos y fortalezas se consolidan como la principal motivación de viaje urbano para el público europeo durante la temporada de otoño.