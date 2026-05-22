80 estrellas mayores de 65 años versionan a Bad Bunny y arrasan en el concurso de playbacks del Palencia Sonora 2026

Casi 80 personas implicadas, semanas de preparación y varias horas de rodaje y edición. Es lo que ha supuesto para el equipo de Tercera Actividad, el centro de atención a personas mayores y/o dependientes que la Fundación Santa María la Real gestiona en Aguilar de Campoo, la creación del videoclip ganador del concurso convocado por el Festival Palencia Sonora.

Participantes del videoclip ganador de festival | Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico

Aunque más allá de las cifras, lo importante ha sido la ilusión y el cariño que han puesto en la realización del montaje.

“Queríamos implicar al mayor número posible de personas”, explica Alejandro Serrano, director de Tercera Actividad. “Fusionar los mejores momentos de la Super Bowl y la música de Bad Bunny con la experiencia de nuestros residentes nos daba esa oportunidad y nos pareció una muy buena idea”, continúa. Y vaya si lo fue. Tanto, que les ha granjeado el premio del Festival.

Participantes del videoclip ganador de festival | Participantes del videoclip ganador de festival

Su propuesta ha contado con la participación de más de 40 personas usuarias de la residencia y el centro de día que gestionan en Aguilar de Campoo, todas ellas mayores de 70 años. Además, se han sumado familiares y voluntarios, hasta lograr un plantel de casi 80 figurantes o, más bien, visto el resultado “estrellas”. “Han sido semanas de trabajo para preparar el vestuario, los escenarios, la coreografía”, recuerda Alejandro, “pero lo más importante es la ilusión que han puesto todas las personas implicadas y lo bien que nos lo hemos pasado creando, grabando, montando… ha sido una auténtica fiesta”, asegura.

Artistas internacionales

Aunque es imposible mencionar a todas las personas que han participado en la realización del videoclip, el director de Tercera Actividad, sí tiene una mención especial, para sus “artistas internacionales”, Alejandra, residente de 95 años y Óscar, trabajador del centro, que se metieron en el papel de Bad Bunny; y Floren, residente de 82 y Natalia, su hija, que recrearon la escena de Lady Gaga.

Agradece, además, el trabajo y la implicación de familiares, trabajadores y voluntarios, “desde el mismo momento en que planteamos la idea nos han brindado su apoyo, incluso hemos contado con nuestra propia coreógrafa, maquilladoras, peluqueras y hasta hemos podido hacer cambios de vestuario”, apunta.