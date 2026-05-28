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El Ministerio de Cultura crea el programa ‘Cine Vecino’ para llevar el cine independiente al ámbito rural
Impulsar el cine independiente en zonas rurales ya es una realidad gracias a esta iniciativa que permitirá la proyección gratuita de películas en municipios sin salas de cine en un radio mínimo de 25 kilómetros.
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El Ministerio de Cultura ha puesto en marcha la primera edición de "Cine Vecino", una iniciativa que pretende recuperar el acceso al cine, particularmente en zonas rurales o en aquellos lugares en contextos de desequilibrio poblacional. La iniciativa, impulsada por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), busca acercar películas independientes a municipios del ámbito rural o zonas despobladas, sin coste para los espectadores.
Dicho proyecto fue anunciado por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y forma parte de la estrategia del Gobierno para ampliar el acceso a la cultura fuera de las grandes ciudades.
Plataforma digital pública
Cine Vecino va dirigido a ayuntamientos, asociaciones y municipios con menos de 10.000 habitantes que no dispongan de sala de cine en un radio de 25 kilómetros. El programa contará inicialmente con 200 entidades beneficiarias y una duración de 24 meses. El Ministerio de Cultura destinará más de 747.000 euros a la financiación de los derechos de exhibición, la gestión técnica y el mantenimiento de la plataforma.
Las entidades seleccionadas tendrán acceso a una plataforma digital pública PLATFO desde la que podrán elegir películas para proyectarlas en espacios municipales, centros culturales o instalaciones adecuadas para el visionado.
El plazo de solicitud comenzó el 20 de mayo de 2026 y durará hasta el próximo 20 de junio.
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La medida se suma a otras políticas recientes de acceso al cine, como el programa de entradas reducidas para mayores de 65 años y distintas iniciativas de extensión cultural en el entorno rural.
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