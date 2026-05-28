El Ministerio de Cultura crea el programa ‘Cine Vecino’ para llevar el cine independiente al ámbito rural

El Ministerio de Cultura ha puesto en marcha la primera edición de "Cine Vecino", una iniciativa que pretende recuperar el acceso al cine, particularmente en zonas rurales o en aquellos lugares en contextos de desequilibrio poblacional. La iniciativa, impulsada por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), busca acercar películas independientes a municipios del ámbito rural o zonas despobladas, sin coste para los espectadores.

Dicho proyecto fue anunciado por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y forma parte de la estrategia del Gobierno para ampliar el acceso a la cultura fuera de las grandes ciudades.

Plataforma digital pública

Cine Vecino va dirigido a ayuntamientos, asociaciones y municipios con menos de 10.000 habitantes que no dispongan de sala de cine en un radio de 25 kilómetros. El programa contará inicialmente con 200 entidades beneficiarias y una duración de 24 meses. El Ministerio de Cultura destinará más de 747.000 euros a la financiación de los derechos de exhibición, la gestión técnica y el mantenimiento de la plataforma.

Las entidades seleccionadas tendrán acceso a una plataforma digital pública PLATFO desde la que podrán elegir películas para proyectarlas en espacios municipales, centros culturales o instalaciones adecuadas para el visionado.

El plazo de solicitud comenzó el 20 de mayo de 2026 y durará hasta el próximo 20 de junio.

La medida se suma a otras políticas recientes de acceso al cine, como el programa de entradas reducidas para mayores de 65 años y distintas iniciativas de extensión cultural en el entorno rural.