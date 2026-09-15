Sally Field bate récords convirtiéndose en la actriz más longeva en ganar un Emmy

Field, quien sumó el cuarto Emmy de una dilatada carrera profesional, subió eufórica al escenario asegurando que se sentía orgullosa de ser parte de la comunidad artistica de Hollywood por más de 60 años.

Discurso de Field

La actriz Sally Field se alzó con su primera estatuilla a mejor actriz en la miniserie 'Sybil' en 1977, basada en la vida de Shirley Ardell Mason, una mujer diagnosticada con trastorno de personalidad múltiple. En el año 2001 consiguió el galardón a la Mejor Actriz Invitada en una serie dramática por su participación en Urgencias; posteriormente en 2007 su papel como Nora Walker en 'Brothers and Sisters' le valió su tercera estatuilla a la Mejor Actriz en una serie dramática..

Sin duda uno de sus papeles más recordados fue el de la señora Gump, la cariñosa, fuerte y protectora madre del protagonista Forest Gump, interpretado por Tom Hanks.

En su discurso, la actriz pareció hacer referencia a la polémica fusión de Paramount y Warner Bros al afirmar que "en el arte, importamos. Nuestras voces importan. Nuestra diversidad, nuestra singular forma de contar historias importan. No podemos permitir que esas voces sean silenciadas, comprometidas o fusionadas", dijo.

El acuerdo entre Paramount y Warner Bros. Discovery (WBD, en inglés) ha generado una fuerte oposición dentro de la industria de Hollywood y entre las autoridades estadounidenses, quienes acusan a las empresas de buscar crear un monopolio que limitaría las voces de los creativos y provocaría una pérdida masiva de empleos en el sector. La 78.ª edición de los premios Emmy se celebró en el teatro Peacock de Los Ángeles.