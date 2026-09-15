El IPC repunta hasta el 4,3 % en agosto por el fuerte encarecimiento de los carburantes

El índice de precios de consumo (IPC) se disparó siete décimas en agosto, hasta situarse en el 4,3 % interanual, arrastrado por la subida de los carburantes y combustibles, que se encarecieron un 21,3 % en un contexto de shock energético provocado por la guerra en Irán y por la reducción temporal de las ayudas aprobadas por el Gobierno.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado este martes los datos que ya había adelantado hace dos semanas, situando la inflación subyacente —que excluye la evolución de los precios de la energía y de los alimentos frescos— en el 2,9 %, una décima menos que el mes anterior.

Con este dato, la inflación general alcanza su tasa más alta desde febrero de 2023, cuando se situó en el 6 %. El indicador encadena así dos meses consecutivos al alza, tras el 3,6 % registrado en julio, después de haber permanecido estabilizado en el 3,2 % durante abril, mayo y junio, lejos del 2,3 % con el que arrancó el año. La inflación subyacente, por su parte, lleva siete meses consecutivos en el entorno del 2,9 % y se sitúa 1,4 puntos por debajo de la tasa general.

El gasóleo, con una subida superior al 30 %

El grupo que más influyó en la subida de la inflación de agosto fue el del transporte, cuya tasa anual aumentó más de tres puntos, hasta el 9,5 %, debido principalmente al encarecimiento de los carburantes y combustibles, que subieron un 21,3 % frente al abaratamiento registrado en agosto de 2025.

Según el detalle de la estadística, el gasóleo subió un 30,3 % y la gasolina un 16,9 %, y en ambos casos se aplicó un descuento de 10 céntimos en el impuesto de hidrocarburos, una medida incluida en el plan de respuesta al conflicto de Irán que ha estado vigente hasta este mes de septiembre.

Ese plan incluía una cláusula de salvaguardia que se activaría si alguno de los carburantes se encarecía más de un 15 %, algo que ocurrió con el diésel en julio. Por ello, el descuento aplicado a este producto se ampliará a 20 céntimos por litro en septiembre. La gasolina, en cambio, no alcanzó ese umbral del 15 % en julio, por lo que su descuento pasará de los 10 céntimos por litro de agosto a los 5 céntimos previstos para septiembre, a pesar de haber subido casi un 17 % en agosto, ya que el decreto no contemplaba la activación de nuevos descuentos vinculados a los precios de ese mes.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado en declaraciones remitidas a los medios que el Gobierno no dejará de acompañar y apoyar a las familias ante las subidas de precios.

Los alimentos moderan su subida, aunque persisten los dos dígitos en varios productos

El grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas también tuvo un peso relevante en el alza de la inflación, con una tasa anual del 2,3 %, siete décimas por encima de la del mes anterior, debido principalmente a la menor caída de los precios de las frutas y los frutos de cáscara.

Algunos productos registraron en agosto subidas de dos dígitos, como las bayas frescas (35,7 %), los cítricos frescos (17,1 %), las legumbres verdes, frescas o refrigeradas (15,9 %) y los huevos (12,5 %). También destacaron los incrementos en la carne de vacuno (9,4 %) y en el pescado fresco y congelado (7,8 %). Más allá del ámbito alimentario, los mayores encarecimientos interanuales correspondieron a los combustibles líquidos, con un 46,4 % más, seguidos del gasóleo (30,3 %), la joyería y los relojes de pulsera (24 %) y la recogida de basuras (22,7 %).

En el lado opuesto, las mayores bajadas de agosto se registraron en el transporte aéreo nacional (16,4 % menos), el transporte aéreo internacional (15,3 % menos), el transporte por tren (9,3 % menos), los periódicos (5,9 % menos) y los paquetes turísticos (5,4 % menos).

Una subida mensual del 0,7 %

En comparación con julio, los precios de consumo subieron un 0,7 % en agosto. Los grupos con mayor repercusión en esta subida fueron, de nuevo, el transporte, por el encarecimiento de combustibles y lubricantes para vehículos personales, y la vivienda, por el aumento de los precios de los combustibles líquidos y, en menor medida, de la electricidad y el gas.

Los productos que más subieron de precio en agosto fueron las legumbres (19,1 %), el alquiler de coches (17,2 %) y las autocaravanas (12 %), mientras que los mayores descensos correspondieron al transporte aéreo nacional, con una caída del 14,1 %, y al transporte por tren, un 12,4 % más barato, según detalla el INE.

Subidas en todas las comunidades autónomas

El IPC registró tasas anuales positivas en todas las comunidades autónomas durante el mes de agosto. Cantabria presentó la tasa más elevada, con un 5,1 %, mientras que Canarias registró la más baja, con un 3,8 %. Por último, la tasa de variación anual del Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) se situó en agosto en el 4,6 %, siete décimas más que en el mes anterior, con una variación mensual del 0,7 %.