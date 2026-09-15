Céline Dion cumple su promesa y regresa triunfal a los escenarios en París

Hace apenas un par de años, Céline Dion confesaba que cantar le resultaba tan doloroso como si la estuvieran estrangulando, lo que la obligó a retirarse de los escenarios. Este fin de semana, la artista canadiense ha vuelto a demostrar que no se ha rendido: ha reaparecido de forma triunfal en París, en el primero de los 26 conciertos que ofrecerá hasta primavera en la ciudad francesa. El regreso se ha convertido en un auténtico reencuentro con su público, que llevaba años esperando volver a verla sobre un escenario. La propia cantante quiso dirigirse a los asistentes con un mensaje breve pero contundente sobre cómo se encuentra: "Estoy bien". Según recogieron medios como Le Parisien, la artista añadió que ha aprendido a convivir con su fragilidad, que ha logrado dominarla y que ha decidido convertirla en una fuerza vital.

Lágrimas, promesas rotas y una invitación a celebrar

Céline Dion no pudo contener la emoción durante la velada y reconoció, entre lágrimas, que se sentía muy feliz. "Había prometido no llorar, no cumplí mi promesa", admitió ante el público, en un gesto que reflejó lo especial que resultaba para ella ese momento. Lejos de quedarse en la nostalgia, la cantante invitó a todos los presentes a disfrutar de la noche: "Esta noche cantamos, bailamos y celebramos", animó a un público entregado, en una velada que combinó la emoción del reencuentro con la fiesta compartida entre la artista y sus seguidores.

Una gira de 26 fechas en la ciudad que la ha visto renacer

Este primer concierto forma parte de una extensa serie de 26 actuaciones que Céline Dion ofrecerá en París a lo largo de la primavera, una cita que convierte a la capital francesa en el escenario principal de su regreso a los directos. La ciudad, con la que la artista mantiene una relación especial, se transforma así en el punto de partida de esta nueva etapa de su carrera.

El camino hasta este momento

El regreso de Céline Dion llega después de un periodo marcado por la incertidumbre sobre su futuro como intérprete. La artista habló por primera vez de su situación en una entrevista concedida a la revista Vogue, y más tarde ofreció más detalles en una conversación con un canal de televisión estadounidense, donde explicó las dificultades que atravesaba para seguir cantando con normalidad.

En 2024 se estrenó el documental "Soy Céline Dion", en el que la cantante compartió con sus seguidores su batalla personal y cómo esta situación le cambió la vida. En el filme relató lo difícil que le resultaba vivir sin poder cantar y el esfuerzo que ha dedicado, más allá de sus propios límites, para recuperar el control sobre su carrera. "Pero no voy a parar, no voy a rendirme", aseguró entonces, una frase que hoy, con su regreso a los escenarios parisinos, cobra todo su sentido.