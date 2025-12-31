La Nochevieja y el perjudicial efecto de los petardos en algunos animales

El uso de petardos y fuegos artificiales en Nochevieja es una costumbre para muchas personas en España tan arraigada como es brindar con cava o tomarse las doce uvas, una tradición inofensiva para la mayoría de las personas, pero cuyo efecto puede ser perjudicial, e incluso mortal, para algunos animales.

Mascotas y fauna silvestre -en especial las aves- se ven muy afectadas por el uso de materiales pirotécnicos, cuyo ruido les supone, según la abogada especializada en derecho animal Cristina Bécaras, "un estímulo negativo, no previsible y que desconocen", generándoles "intranquilidad, estrés, pánico, paralización, intentos de escape" en el caso de animales domésticos y -en situaciones extremas- la muerte por paro cardíaco.

"Ellos (los animales) sienten que van a morir, no saben cuándo ese ruido va a parar o cuándo va a volver a sonar, no lo entienden y no se lo puedes explicar", ha lamentado la fotógrafa y activista medioambiental Estela de Castro en conversación con EFE.

Regulación en la venta y el uso

Los artículos pirotécnicos están regulados por la Ley Orgánica 4/2015 y por el Reglamento de Artículos Pirotécnicos y Cartuchería, que clasifica los productos por peligrosidad y edad mínima a la vez que establece normas estrictas para su fabricación, almacenamiento y comercialización, pero no tanto para su uso.

Estas regulaciones estatales, sin embargo, pueden ser modificadas por las Comunidades Autónomas y ayuntamientos, que tienen la libertad de reducir las edades establecidas y, lo que es más importante, de establecer la ordenanza que limita su uso.

Los casos más restrictivos, ha explicado a EFE la abogada de la asociación Juristas Contra el Ruido María Dolores Muñoz, son los de algunas ciudades de Madrid, Barcelona (prohibido en zonas verdes y recomendación de no usarlos) o Vitoria-Gasteiz (permitido el uso durante 15 minutos en Año Nuevo).

Por ejemplo, en Alcalá de Henares (Madrid) está prohibido el lanzamiento de petardos y artificios pirotécnicos durante las fiestas navideñas, para evitar las molestias y perturbaciones en personas y mascotas y las infracciones de la normativa municipal son sancionadas con multas de hasta 750 euros.

El pasado verano, expertos veterinarios recomendaron tener una especial atención a las mascotas por los petardos y los fuegos artificiales durante las fiestas de las hogueras de San Juan, ya que hasta un 50 % de los perros resulta afectado.

La audición de los perros y gatos es "mucho más aguda que la de los humanos y esto les hace más vulnerables a los estímulos auditivos intensos e impredecibles" como los de los petardos, lo que les genera miedo, estrés y desorientación que puede derivar en "fobias duraderas" o en golpes y traumatismos que requieran atención veterinaria urgente, según destacó entonces la etóloga Rosana Álvarez, del Grupo Santévet.

Por ello recomendó "estar atentos a signos conductuales como inquietud constante, comportamiento incontrolable, movimientos frenéticos o intentos de escape" o bien signos fisiológicos como "temblores, salivación exagerada, taquicardia o pupilas dilatadas" que puedan indicar un sufrimiento del animal.