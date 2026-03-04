Fernando Ónega, la voz de la reflexión, más allá del "puedo prometer y prometo"

El periodista gallego Fernando Ónega, fallecido este martes a los 78 años, fue mucho más que el autor de la famosa frase "puedo prometer y prometo", que Adolfo Suárez pronunció para pedir el voto en las elecciones de junio de 1977. Su voz y el tono reflexivo de sus crónicas han sido referente del periodismo político desde la Transición.

Ónega (Mosteiro -Lugo-, 1947) se había retirado de los micrófonos en septiembre de 2022, tras treinta años dedicados a Onda Cero, y cuando se dio cuenta al cumplir los 75 que no había disfrutado de un solo puente festivo en toda su vida y que necesitaba recordar que se puede vivir.

Se lo dijo a Carlos Alsina, con quien trabajaba desde septiembre de 2005 todos los días. Y ese 'todos' va en negrita porque Ónega, aunque en su despedida dijo que se retiraba porque era un "trabajador cansable", dedicó su vida a la radio y desde ella hizo uno de los primeros comentarios políticos que se recuerdan.

Fernando Ónega | ondacero.es

Fue a finales de la década de 1970 en Hora 25, en la Cadena Ser, pero antes ya había dado muchas vueltas en el mundo del periodismo porque, como le ocurrió a muchos de su generación, este hijo de padres agricultores fue precoz en esto de escribir.

A los 13 años publicó su primera entrevista en el periódico La Noche de Santiago y el entrevistado fue el director espiritual del seminario en el que estudió durante cinco años.

Pero a los 15 años ya tenía una página semanal llamada Vida estudiantil en El Progreso de Lugo, en la que se publicaban las entrevistas que hacía a los artistas que pasaban por el Gran Teatro de la capital lucense, como el mismísimo Antonio Machín.

Y es que Ónega, según contó en varias ocasiones, se hizo periodista porque sentía curiosidad, pero también por la buena gente a la que se encontró en esos momentos.

Era un chaval con los zapatos rotos y una gabardina vieja y llamaba a la puerta de los camerinos y decía que iba a hacer una entrevista y se la daban.

"Esa es una gente que ya no hay", decía al periodista José Antonio Piñero, director del pódcast Maestros del Periodismo de la Asociación de la Prensa de Madrid.

En los años sesenta, se fue a Madrid a estudiar Ciencias Políticas y lo compaginó con la Escuela de Periodismo. Eran unos tiempos en los que casi todos los días había manifestaciones y detenidos.

Sus primeras prácticas como periodista fueron en la denominada prensa del Movimiento, en el diario 'Arriba', donde llegó a ser subdirector y aquello, según sus palabras, se convirtió en "una buena escuela de periodismo".

Escritor de discursos políticos

En 1976, Ónega comenzó su relación con Adolfo Suárez, cuando éste era ministro secretario general del Movimiento y le pidió que hiciera el discurso para la defensa de la Ley del Derecho de Asociación Política.

Fue el primero de varios discursos políticos y, ya como director de Prensa de la Presidencia del Gobierno, escribió la frase "puedo prometer y prometo", que Suárez utilizó para pedir el voto en las elecciones de junio de 1977.

Tras su salida de La Moncloa, regresó al diario Arriba, dirigió programas en TVE y se incorporó a la Cadena Ser, donde vivió el intento de golpe de Estado como director de informativos.

Posteriormente, pasó por la COPE, dirigió el diario Ya, fue editor y presentador de informativos en Tele 5 y Antena 3, hasta que se incorporó a Onda Cero.

Autor de numerosos libros, hasta su fallecimiento, ha sido presidente del diario digital 65ymás. Un artículo de Belén Escudero.