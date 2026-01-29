Los mayores de 55 años, están su mejor momento vital según los datos del último barómetro del consumidor sénior

La sociedad considera que una persona es mayor con 67 años, sin embargo, los adultos mayores en España no se sienten para nada mayores con esa edad. De hecho los séniors piensan que una persona es mayor a partir de los 74 años. "Es ridículo porque yo tengo 78 y no me siento para nada así" destacaba una mujer para laSexta Noticias. "En la actualidad ya no hay mayores hay maduritas y maduritos".

Lo cierto es que España es un país edadista, es decir, que discrimina por razón de edad, algo que pudimos comprobar a través del I Barómetro sobre edadismo de Hablando en Plata, dónde se recababa cómo percibían y vivían este tipo de discriminación los mayores de 55 años.

No obstante, a pesar de padecer este tipo de discriminación, los mayores de 55 años en España están en su "prime", es decir, en el mejor momento de su vida según destaca el VI Barómetro de Consumidor Sénior.

Según los datos del barómetro el 85% es propietario de su vivienda, el 60% tiene más de un ingreso en el hogar y más de la mitad (51%) consigue ahorrar cada mes.

En cuanto a la salud, aunque siempre asociemos debido a prejuicios que los mayores siempre están en el médico, la realidad es que "el 81% de los mayores de 55 años acuden al médico menos de una vez al mes" destaca Juan Fernández Palacios, Director del Centro de Investigación Ageingnomics de la Fundación Mapfre.

La razón es que cada vez los adultos mayores se cuidan más, el 75% vigila tener una buena alimentación y el 57% hace ejercicio. Esto hace que estén en plena forma para irse de viaje, algo que realiza el 79%.

Tienen salud, dinero y también amor, y es que el 71% tiene pareja y el 85% afirma seguir enamorado.