Jamie Lee Curtis sobre envejecer en la industria del cine en Hollywood: "Son edadistas, misóginos y te encasillan"

La actriz ganadora del Oscar como Mejor Actriz de Reparto en 2023, Jamie Lee Curtis, por su papel en Todo a la vez en todas partes reflexiona en la revista People sobre envejecer en la industria del cine. Lo hace a las puertas de un fin de semana muy especial, ya que el cine de Hollywood se engalana para premiar lo mejor de la cinematografía de este año en la gala de los Oscar que se celebra el domingo 15 de marzo.

La actriz que ahora tiene 67 años explicaba que cuando cumplió los 60 se dio cuenta de que iba a morir más pronto que tarde. "Cuando entendí eso significó que no tenía maldito tiempo para perder. Ni un minuto que perder con gente tóxica o con relaciones que no me benefician" explicaba Curtis.

Asegura que Hollywood es una industria cruel con el envejecimiento: "Llevo retirándome desde los 30, diciendo: 'Voy a dejar esto'." Asegura que ya lo vivió con sus padres, vio como perdían papeles al llegar a cierta edad y ella ha decidido aceptarlo. Por este motivo asegura que acoge el paso del tiempo y se siente más libre: "Acepto mi piel arrugada y la muestro tal como es" y continuaba "Todo lo que hago proviene de una emoción y para mí, la emoción es libertad. Siento a la gente. Eso ha sido un regalo para mí como actor, porque toda actuación es emoción con palabras".

No es la primera vez que la actriz se pronuncia sobre el envejecimiento en las mujeres y cómo muchas optan por operarse para parecer más jóvenes algo que calificó de "genocidio estético" y que lleva a las mujeres a perder su identidad y sus rasgos en una sociedad y en una industria marcada por el edadismo.