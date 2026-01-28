El 60% de los mayores de 55 años se ha sentido discriminado por su edad en el trabajo, según un estudio

Un estudio realizado por la Fundación Mapfre y Google, analiza el estado económico de los seniors en España. Además de las actitudes en relación con sectores como el turismo, la sanidad, los cuidados y los seguros. Se trata del VI Barómetro del Consumidor Sénior en el que se han obtenido conclusiones muy interesantes cómo que cerca de 13,3 millones de sénior son activos digitales y realizan asiduamente actividades online

Para llegar a las conclusiones de este estudio, se han encuestado a más de 16,7 millones de mayores de 55 años en España que consideran que la sociedad les califica como "mayores" mucho antes de que se sientan así.

Los mayores de 55 años representan el 34% de la población española, más de 16,7 millones. La mayoría ahorra a final de mes y sigue siendo el principal apoyo financiero de su entorno; muchos hogares, cuentan con dos o más ingresos. También son mayoritariamente propietarios de su vivienda, no tienen cargas hipotecarias y priorizan el gasto en alimentación, vivienda y ocio, ámbitos que consideran esenciales para mantener su calidad de vida, destaca el estudio.

Sobre su vida laboral, los mayores de 55 años en activo no están dispuestos a reducir su jornada si eso supone una disminución de su salario (53%). El 20% de los mayores de 55 años se ha sentido discriminado por su edad, principalmente en el entorno laboral (como afirman un 60%), datos que también se reflejaba en la encuesta realizada para el I Barómetro de Edadismo realizado por Hablando en Plata. En cuanto al acceso a servicios financieros esta discriminación continúa en un 38%, a pesar de que muchos afirman usar nuevas tecnologías en su cotidianidad. El 30% optaría por combinar trabajo y pensión una vez en jubilación,

De cara a la jubilación, las comunidades más deseadas para vivir en esta nueva etapa son Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana, principalmente por el clima y el entorno rural (56%), la tranquilidad y ritmo de vida (37%) y la proximidad a familiares o amigos (29%).

En cuanto a sus hábitos, el informe indica que un total de 13,3 millones de sénior son activos digitales, ya que los encuestados han afirmado que acceden a medios de comunicación digitales, banca online, plataformas de contenidos audiovisuales o redes sociales con gran frecuencia. En concreto, un 44% utiliza inteligencia artificial y un 46% paga con el móvil.

Por otro lado, más de la mitad de los encuestados (59%) se siente seguro respecto a su situación económica y el 74% considera que su situación se mantendrá igual o mejor en los próximos años, cifras que se mantienen frente al 2024. Además, el 52% ayuda económicamente a familiares o allegados.

Asimismo, el 51% de la población sénior ahorra a final de mes, principalmente para estar preparada para el futuro y por tranquilidad. Sin embargo, los mayores de 65 años priorizan preparase ante situaciones de dependencia o mala salud (49%).

Alimentación y bebidas no alcohólicas, principales gastos

Los principales gastos son los mismos que en 2024. En primer lugar, está la alimentación y bebidas no alcohólicas (95%, seis puntos más que el año pasado) y en segundo está vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (61%, es decir, un 22 puntos menos que en 2024). No obstante, existe un incremento de actividades de ocio, viajes y cultura, que suben 7% frente a la edición anterior.

También destaca el incremento de mayores de 55 años a los que les gustaría sacar mayor beneficio económico de su hogar (2% más frente al 2024). Además, a medida que incrementa la edad, también sube el interés por dejar una vivienda a los descendientes. El 85% de los adultos mayores son propietarios de una vivienda y, de ellos, el 69% no tiene cargas hipotecarias.

En este sentido, el informe señala que el 33% de los sénior está abierto al 'coliving', que solo un 4% contempla alquilar parte de su vivienda a otras personas, y que, aunque al 41% le gustaría tener algún tipo de ayuda en el hogar, solo un 15% cuenta con ella.

Por otro lado, el 71% de los mayores de 55 años tiene pareja estable y, de ellos, el 85% indica que está enamorado. De los que no tienen pareja, casi 8 de cada 10 reconoce que no está interesado en entablar una relación sentimental con alguien. El 67% del total admite que el sexo es importante para tener una buena calidad de vida y más de la mitad (52%) señala estar satisfecho con su vida sexual.

El informe también destaca que los sénior son sociables, el 53% sale o participa en actividades para conocer gente en alguna ocasión, y analiza, por primera vez, la convivencia que tienen con las mascotas. En este punto revela que, aunque un 33% convive con algún animal de compañía, el 91% de ellos reconoce que les ayuda a sentirse acompañados y el 85% que les anima en momentos de tristeza o soledad.

Sobre la conducción, el estudio detalla que se mantiene elevado hasta los 70 años. Además, el 48% de los adultos mayores cogen el coche varias veces la semana y la mayoría defiende que no hay una edad a la que se sea mayor para conducir y que esto no depende de una cifra sino de las condiciones de cada persona.

Por último, el informe constata que los sénior españoles son muy conscientes de la importancia de cuidarse para encontrarse bien y mantener su calidad de vida. Así, el 75% cuida su alimentación, el 57% realiza actividad física y el 53% se hace chequeos preventivos y evita el consumo de alcohol y tabaco, hábitos que aumentan con la edad. Sin embargo, acuden con baja frecuencia al médico, ya que el 81% visita centros sanitarios menos de una vez al mes.