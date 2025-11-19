Más de 2.000 personas mayores participan en 2025 en los 300 cursos del Ayuntamiento de Zaragoza contra la brecha digital

Más de 2.000 personas mayores han participado a lo largo del año en los 300 cursos programados por el Ayuntamiento de Zaragoza para combatir la brecha digital y mejorar el acceso a la información de este colectivo. Se trata de la sexta edición del programa denominado Primavera digital y Otoño digital, que se desarrolla en dos momentos del año, y que está enmarcado en el Plan Municipal de Lucha contra la Brecha Digital impulsado por el Servicio del Mayor.

La concejal delegada del Mayor, Paloma Espinosa, ha hecho este lunes balance de esta iniciativa formativa impartida en los centros de mayores y que tan buena acogida tiene.

"Queremos ofrecer a las personas mayores una comunicación digital accesible y participativa, que mejore su acceso a la información y fomente su participación en la vida social acercándoles los conocimientos y herramientas para vencer sus miedos, ser más independientes y mejorar la calidad de vida, aprovechando todo el potencial que la tecnología puede ofrecerles", ha comentado.

Espinosa ha recordado que este programa se remonta al año 2021 cuando la Concejalía del Mayor impulsó una estrategia integral de comunicación e inclusión digital. En 2025, se han impartido 20.000 horas de formación en 300 cursos, en los que han participado 2.000 personas. Estas cifras se han distribuido en las dos ediciones. En Primavera Digital, se realizaron 148 cursos de 1.400 horas, en los que participaron 1.400 alumnos con un índice de satisfacción "muy positivo".

Actualmente, se está llevando a cabo Otoño Digital. Entre el 22 de septiembre y el 20 de octubre, se ofertaron 88 cursos financiados por la Unión Europea con los fondos NextGeneration, a los que asistieron más de 800 personas. En ellos se abordaron tres contenidos monográficos: chat GPT Inteligencia artificial, que fue una de las novedades de esta edición, 'Tus compras y tu banco al alcance de tu mano' y 'Whatsapp: saco el máximo partido'.

La segunda fase de la programación de Otoño digital cuenta con un total de 63 cursos centrados en el uso del teléfono inteligente en los niveles iniciación, medio y avanzado.

La concejal delegada del Mayor, Paloma Espinosa | MIGUEL G. GARCÍA

Durante todo el año, se han abordado también otros contenidos como el canal de whatsapp, gestiones básicas e internet, comunicación en redes sociales, fotografías e imágenes con el móvil o uso de la tablet, entre otros.

Espinosa ha destacado que un 15% de las sesiones son impartidas por el equipo de dinamización informática, es decir por "las personas mayores socias voluntarias que disponen de conocimientos y habilidades digitales, reforzando así la participación ciudadana y poniendo en valor su conocimiento".

"Si algo hemos defendido, desde el primer momento que entramos en Gobierno, es que las personas mayores son prioritarias para nosotros y con este objetivo seguimos trabajando", ha comentado Espinosa.

Por ello, a lo largo de este año, se han puesto en marcha canales oficiales de comunicación, como las cuentas en redes sociales de mayores en Facebook e Instagram con contenido específico, así como un canal de whatsapp institucional que permite una comunicación directa y rápida, facilitando el acceso a noticias, cursos y eventos.

Además, en la web municipal, para hacer su manejo más accesible y sencillo, se ha implementado un sistema de inscripciones online complementado con atención telefónica y presencial.