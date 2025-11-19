Viajes para mayores de 55 años con descuentos por el Black Friday

Llega el Black Friday y con él una gran cantidad de ofertas en múltiples productos y establecimientos. Son muchos los que adelantarán sus compras navideñas aprovechando los precios más bajos, pero los viajes no se quedan atrás y son muchas las agencias las que ofrecen grandes descuentos.

Es el caso de Mundosenior, una agencia especializada en turismo de personas mayores de 55 años, que ahora ofrece grandes descuentos para viajes nacionales e internacionales.

Estas ofertas están disponibles para reservas realizadas entre el 17 de noviembre y el 1 de diciembre de 2025 para viajes que se realicen entre enero y mayo de 2026.

Mundosenior ofrece unos descuentos que van desde los 60 euros por reserva para viajes nacionales hasta los 200 euros por reserva para viajes internacionales. Se trata de unas ofertas que se pueden aprovechar para viajes hacia destinos como Costa Rica, Egipto o China, pero también para Mallorca, Menorca o Costa del Sol entre otros.

Por su parte, Viajes Carrefour adelanta su Black Friday con ofertas disponibles desde el 12 al 19 noviembre. Ofrecen hasta un 30% de descuento en hoteles, 20 euros de descuento fijos en reservas de vuelo más hotel y hasta 300 euros de descuento en cruceros y viajes organizados.

Otras agencias que también ofrecen descuentos de Black Friday para viajar a precios más bajos son Viajes el Corte Inglés y Nautalia. Ofertas que solo estarán disponibles durante los días de Black Friday y que permiten recorrer mundo a precios más asequibles.