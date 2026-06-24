El mapa de la longevidad en España, estas son las comunidades autónomas donde más años se vive

Sin embargo, detrás de esta cifra nacional se esconden importantes diferencias territoriales. Dependiendo del lugar de residencia, la esperanza de vida puede variar varios años, configurando un auténtico mapa de la longevidad en el país.

Una recuperación consolidada tras la pandemia

La Comunidad de Madrid se sitúa como el territorio donde más años viven los españoles, con una esperanza de vida al nacer de 86,2 años. Le siguen Navarra, con 85 años, y Castilla y León, que alcanza los 84,9 años. También destacan País Vasco, Cantabria, La Rioja, Cataluña y Aragón, todas ellas con registros superiores a los 84 años. En el lado contrario de la clasificación aparecen Ceuta y Melilla, donde la esperanza de vida se sitúa en 81,4 años. Aunque la diferencia respecto a las regiones más longevas es de casi cinco años, los datos reflejan que todos los territorios españoles mantienen niveles de supervivencia elevados en comparación con gran parte de los países europeos. El informe también confirma la recuperación de la esperanza de vida después del impacto de la COVID-19. En 2023, este indicador aumentó 0,8 años respecto al año anterior y ya supera en 1,6 años los niveles registrados en 2020, cuando la pandemia provocó una caída significativa debido al aumento de la mortalidad.

La evolución demuestra que España no solo ha recuperado el terreno perdido durante la crisis sanitaria, sino que continúa avanzando en la mejora de la supervivencia de la población. La longevidad también se refleja en las personas mayores. Según el estudio, quienes alcanzan los 65 años pueden esperar vivir, de media, otros 21,9 años. Las mujeres de esa edad tienen una esperanza de vida adicional de 23,8 años, mientras que los hombres alcanzan los 19,8 años. De nuevo, Madrid lidera este indicador con 23,6 años de esperanza de vida a partir de los 65 años, seguida por otras comunidades que mantienen cifras especialmente elevadas. Estos datos reflejan el progresivo envejecimiento de la población española y los avances en la atención sanitaria, la prevención y las condiciones de vida.

Las mujeres siguen siendo más longevas

El estudio vuelve a poner de manifiesto una tendencia que se mantiene desde hace décadas, las mujeres viven más que los hombres. En 2023, la esperanza de vida femenina alcanzó los 86,6 años, frente a los 81,1 años de los hombres. La diferencia se sitúa en 5,5 años, aunque el informe señala que esta brecha se ha ido reduciendo gradualmente con el paso del tiempo. Además de vivir más tiempo, los españoles también disfrutan de más años en buen estado de salud. La esperanza de vida saludable alcanzó los 80,1 años de media en 2023, lo que significa que la mayor parte de la vida se desarrolla sin limitaciones importantes para realizar las actividades cotidianas.

La Comunidad de Madrid vuelve a encabezar este indicador con 83,2 años de vida saludable, seguida por otras regiones que también presentan resultados destacados. Los datos del Ministerio de Sanidad dibujan un escenario de creciente longevidad en España. Comunidades como Madrid, Navarra o Castilla y León se consolidan entre las regiones con mayor esperanza de vida, mientras que el conjunto del país continúa mejorando sus indicadores tras la pandemia. El informe también pone de relieve el reto que supone una población cada vez más envejecida, un fenómeno que obligará a reforzar las políticas relacionadas con la salud, la dependencia y el bienestar de las personas mayores en los próximos años.