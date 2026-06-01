Juan y Medio pone el foco en la soledad de las personas mayores: "Es un crimen de lesa humanidad"

El presentador almeriense, que cada tarde acompaña desde la televisión a miles de espectadores, ha aprovechado una entrevista con Aimar Bretos para reivindicar la necesidad de visibilizar este problema y fomentar una mayor implicación social.

Juan y Medio ha vuelto a alzar la voz sobre una de las realidades que más le preocupa de las personas mayores, la soledad que sufren. El presentador almeriense, que cada tarde acompaña desde la televisión a miles de espectadores, ha aprovechado una entrevista con Aimar Bretos para reivindicar la necesidad de visibilizar este problema y fomentar una mayor implicación social.

Durante la entrevista puso el punto de mira en uno de los temas que más nos debería preocupar como sociedad, la soledad no deseada, insistió en que dicha cuestión no conoce de edades, aunque sus consecuencias son especialmente duras en la vejez. “Necesitamos tomar conciencia y darnos cuenta de que hay mucha gente sufriendo, que no es necesariamente por su enfermedad”, señaló.

"La soledad es un crimen de lesa humanidad", afirma contundente en andaluz: "Hay gente que hace 40 años se levantó una mañana, trabajó, se enamoró, se casó, crió a sus hijos, pagó sus impuestos, pasó sus enfermedades, enterró a sus amigos, practicó sus hobbies y, ahora están en la esquina de una mesa viendo el tiempo pasar, con vértigo".

El presentador defendió que la solución pasa por la cercanía y el compromiso colectivo. “Hay que incorporarlos a nuestras vidas”, afirmó, apelando a la responsabilidad de familiares, vecinos y del conjunto de la sociedad para evitar que quienes se sienten solos queden relegados al olvido.