El bibliobús que despierta sonrisas y mantiene viva la pasión por la lectura en Valdelafuente

Aurora Peral es una auténtica apasionada de las obras de Miguel Delibes. Se las ha leído casi todas, algunas varias veces, pero no importa, porque siempre descubre un detalle, una imagen, un recuerdo nuevo. Amelia Argentina rebusca en las estanterías libros sobre reiki, una técnica de medicina alternativa japonesa, orientada al crecimiento personal y la superación.

Ellas son dos de las ocho personas que mensualmente hacen uso del bibliobús que, desde hace más de un año, visita Tercera Actividad Valdelafuente. Es una visita esperada y muy deseada. En cuanto la inconfundible música de esta biblioteca ambulante suena en el exterior, dentro comienzan a dibujarse sonrisas en los rostros de los residentes. Nada puede expresar mejor lo que supone para ellos este servicio.

Lecturas que unen

“Su impacto va mucho más allá del número de usuarios”, explica Libertad Páramo, directora de Tercera Actividad León. “La llegada del bibliobús se ha convertido en un aliciente y en una magnífica oportunidad para fomentar el hábito de la lectura”, señala. Fueron los propios residentes quienes decidieron crear hace ya unos años un club de lectura, al que llamaron “Leer es soñar con los ojos abiertos”.

Grupo de personas en una terraza leyendo y compartiendo un rato juntos | Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico

Y es que leer un libro no solo entretiene, también ayuda a desconectar de las preocupaciones y alivia el peso de los dolores cotidianos. Sus páginas nos abren ventanas que nos permiten viajar a otros tiempos y lugares. “La lectura es una gran compañera que enriquece el día a día y mantiene viva la curiosidad y la ilusión”, resume Libertad.

De hecho, el club de lectura del centro se reúne periódicamente para realizar lecturas compartidas, comentar la experiencia lectora y seguir cultivando un hábito que, gracias a servicios como el Bibliobús o la Biblioteca Municipal, tienen un impacto muy positivo en los residentes. “Hemos realizado varias salidas a la biblioteca y actividades conjuntas y el bibliobús es un servicio esencial porque acerca la cultura, la ilusión y el placer de la lectura a nuestro centro”, afirma Libertad.