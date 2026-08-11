La luz sube este martes: estas son las horas que más te pueden encarecer la factura

La subida mantiene la tendencia que ya se observaba al comienzo de la semana y se produce en una jornada en la que las horas más caras se concentran especialmente durante la tarde y la noche. De hecho, destacan dos franjas horarias en las que el precio de la electricidad se dispara y supera los 300 euros/MWh, convirtiéndose en los momentos de mayor coste de la jornada.

Ligera subida de los precios

El precio medio registrado este martes corresponde al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), la referencia que se aplica en las facturas de los consumidores que cuentan con una tarifa regulada o con una tarifa indexada dentro del mercado libre. El PVPC, por tanto, es el valor que deben tener en cuenta estos consumidores para conocer el coste de la electricidad durante la jornada. Este precio es diferente del correspondiente al mercado mayorista, cuyo valor publica el Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE).

Así, el precio medio de este martes se sitúa ligeramente por encima del registrado el lunes, cuando la electricidad tuvo un coste medio de 181,63 euros/MWh. La diferencia, aunque representa un incremento del 0,42 %, eleva nuevamente el precio medio diario y mantiene la evolución ascendente de la electricidad durante estos primeros días de la semana.

Tramos de 300€ por la noche

Además del precio medio, la distribución del coste a lo largo del día resulta especialmente relevante para los consumidores, ya que la electricidad no mantiene el mismo valor durante todas las horas. En esta jornada, los tramos de mayor precio se concentran en la tarde-noche, con dos franjas que superan los 300 euros/MWh.

De esta manera, el martes 11 de agosto queda marcado por un nuevo incremento del precio medio de la electricidad respecto al día anterior, después de que el lunes se situara en 181,63 euros/MWh. El coste medio alcanza ahora los 182,38 euros/MWh, mientras que las horas más caras vuelven a concentrarse en los últimos tramos de la jornada.