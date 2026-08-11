El Imserso ofrecerá 200.000 plazas en balnearios para pensionistas en 2027 y 2028

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes, 7 de julio de 2026, la contratación de los servicios de reserva y ocupación de estas plazas, con posibilidad de prorrogar el programa durante 2029. En total, el programa contempla una oferta estimada de 399.584 plazas para 2027 y 2028, es decir, 199.792 plazas por temporada, destinadas a personas pensionistas que podrán acceder a tratamientos termales en balnearios de toda España.

Más de 72 millones de euros de inversión

La ampliación responde a la elevada demanda que mantiene el Programa de Termalismo. En la última temporada completa, correspondiente a 2025, la ocupación alcanzó el 93,55 %, prácticamente la totalidad de las plazas disponibles. Durante ese periodo se registraron más de 250.000 solicitudes por parte de personas pensionistas y un total de 1.635.318 pernoctaciones. El incremento de la oferta contará con el respaldo económico del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, al que está adscrito el Imserso. La inversión prevista para cubrir las temporadas 2027 y 2028 asciende a 72.341.168,26 euros, una cantidad que se complementará con las aportaciones realizadas por las personas usuarias. El programa contempla además la posibilidad de que la relación inicial de establecimientos y plazas pueda modificarse durante su ejecución. De esta forma, podrán incorporarse nuevos establecimientos termales o redistribuirse las plazas cuando las necesidades del programa así lo requieran.

La oferta también podrá prolongarse hasta 2029, ya que la contratación autorizada por el Consejo de Ministros incluye la posibilidad de prorrogar el Programa de Termalismo durante esa temporada. Además de facilitar el acceso de las personas pensionistas a tratamientos termales, el programa tiene un impacto económico en las zonas donde se encuentran los establecimientos participantes, muchas de ellas situadas en el ámbito rural. Según las estimaciones del Imserso, la nueva oferta correspondiente a 2027 y 2028, junto con la posible prórroga para 2029, podría generar un impacto económico de 433.159.450,77 euros. La actividad vinculada a los balnearios contribuye así al mantenimiento del empleo y a la actividad económica de los territorios en los que se encuentran.

Un programa creado en 1989

El Programa de Termalismo del Imserso fue creado en 1989 con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas mayores mediante el envejecimiento activo, la prevención de la dependencia y la promoción de la salud. El programa facilita el acceso a tratamientos termales en establecimientos que cuentan con aguas minero-medicinales declaradas de utilidad pública, permitiendo a las personas beneficiarias acceder a este tipo de tratamientos a precios asequibles.

Pero el objetivo del programa va más allá de los tratamientos termales. Las estancias en los balnearios también pretenden contribuir a combatir la soledad, gracias a las relaciones e interacciones que se establecen entre las personas usuarias durante su estancia. Asimismo, el Programa de Termalismo favorece la solidaridad intergeneracional e interterritorial, especialmente a través de los desplazamientos de las personas participantes entre diferentes comunidades autónomas. Con la ampliación prevista para 2027 y 2028, el Imserso busca responder a la elevada demanda existente y aumentar el número de personas pensionistas que pueden acceder a este programa, manteniendo además la posibilidad de ampliar la oferta y los establecimientos participantes durante su ejecución.