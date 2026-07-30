El impacto positivo de la amistad en la salud física y emocional de las personas mayores

A medida que nos hacemos mayores, nuestro círculo social tiende a reducirse por diferentes motivos: la jubilación, la dispersión del núcleo familiar o la pérdida de seres queridos entre otros motivos. Pero estudios científicos ha demostrado que la amistad, cuando llegamos a una edad avanzada, aporta felicidad y satisfacción.

Aunque la era digital ha abierto nuevas puertas para mantener y fortalecer las amistades, lo cierto es que el 20,2% de la población residente en España sufre soledad no deseada, una realidad que afecta de manera directa a la calidad de vida y a la salud mental del país, según los datos actualizados del informe de la red estatal soledadES. Es un hecho que la estructura demográfica española experimenta un cambio profundo hacia la vida en solitario y la soledad no deseada golpea con especial fuerza a determinados sectores.

Datos para reflexionar

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada (soledadES), el 40,9% de los hogares unipersonales en España están habitados por personas de 65 o más años. Entre los mayores que viven solos en casa, el 72,5% son mujeres, un grupo altamente expuesto a la viudedad y a la pérdida de su red social. Las personas que no comparten vivienda en España registran una prevalencia de soledad del 33,3%, el doble en comparación con quienes conviven acompañados. El riesgo de sufrir este aislamiento se dispara hasta alcanzar el 46,7% entre aquellos ciudadanos que carecen por completo de un círculo de apoyo o familiares cercanos.

De ahí la importancia de la amistad y de crear o mantener lazos afectivos vecinales que se han convertido en la principal herramienta comunitaria contra el aislamiento de nuestros mayores. Organizaciones de voluntariado que ayudan a establecer encuentros intergeneracionales, talleres comunitarios o programas de acompañamiento, son de gran ayuda para reducir la sensación de exclusión social.