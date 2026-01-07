Comparte las maquetas que hace su abuelo y la gente alucina

Sandra Sabater, es conocida por ser la guitarrista del grupo de indie rock Ginebras, sin embargo, estos días se ha hecho viral al mostrar a través de sus redes sociales, las increíbles maquetas que su abuelo realiza sobre edificios del pueblo donde vive, Aspe en Alicante.

Sabater explica que en su presentación que su abuelo José Antonio tras una caída vio que su vida se paralizaba, no obstante, con el tiempo libre decidió comenzar a un nuevo pasatiempo, realizar maquetas a escala. "Es la persona que más admiro del mundo" señalaba su nieta con orgullo y no es para menos ya que sus maquetas son verdaderas pequeñas obras de arte.

En el vídeo podemos observar como José Antonio ha realizado maquetas a pequeña escala de lugares de su pueblo, Aspe, situado en la provincia de Alicante. Podemos ver maquetas de la ermita de la Santa Cruz, del Mercado de Abastos o la Basílica de Nuestra Señora del Socorro, todas las maquetas tienen numerosos detalles, hasta luces y sonidos.

Jose Antonio explica que para hacerlo a escala se iba con un metro a medir y que en ocasiones también lo hacía midiendo los pasos "La fachada parte a parte, cuenta los pasos, una vez que ya has contado los pasos, andas dos o tres, para ver lo que mide cada paso, si el paso mide 80 centímetros pues multiplicas" destaca.

La reacción no se hizo esperar y numerosos comentarios alabaron las habilidades de Jose Antonio, incluso arquitectos destacan lo bien hechas que están: "¡¡CON PASOS!! Soy arquitecta y estoy llorando, ningún título, ni trabajo, ni nada le llega ni a los pies de Don José Antonio, me quito el sombrero, me pongo de pie y le aplaudo, tremendo CRACK" señalaba la usuaria Nayiva, en un comentario. "Todo lo que no sea exponer todas esas maquetas en una sala del ayuntamiento y una calle a su nombre me parecería poco" destacaba otro usuario.

Ante el aluvión de comentarios, José Antonio quiso agradecer a los seguidores de Sandra su interés y en otro vídeo continuó comentando algunas curiosidades de las maquetas, como que para que las campanas de la basílica se movieran utilizó un pequeño motor de un microondas y unas cuerdas, para que se movieran desde abajo. O los materiales con los que las realiza, como el porexpan (Poliestireno expandido) o también conocido como corcho blanco coloquialmente.

Otro detalle que desvela es que las farolas están hechas con partes de bolígrafos y piezas de ajedrez, o las velas que decoran la basílica son las piezas de los palos del caramelo chupa-chups. Verdaderas obras de arte, realizadas con material reciclado.

Y como reza uno de los comentarios, convierte a José Antonio en "Un verdadero artista con letras mayúsculas"