Madrid, Barcelona y Canarias, destinos clave de los planes de viaje del papa a España

Madrid, Barcelona y las islas Canarias son los puntos "fundamentales" en el viaje que el papa León XIV pretende llevar a cabo a España este año, según ha avanzado este viernes el cardenal José Cobo en el Vaticano, adonde ha acudido para preparar el "borrador" de esta visita, aún sin una agenda cerrada.

El purpurado ha acudido hoy a la Secretaría de Estado del Vaticano para presentar a sus autoridades un "primer borrador" de este eventual viaje apostólico, acompañado por el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello; el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella y el de Canarias, José Mazuelos.

"Madrid, Barcelona y Canarias son las tres sedes que se han planteado. Es un primer borrador que hay que pasar al Santo Padre para que luego lo matice con las notas que él estime", ha declarado Cobo ante los medios.

El pontífice estadounidense, también con nacionalidad peruana por sus años como obispo y misionero, ya había manifestado su intención de viajar a España, un país que recorrió en varias ocasiones antes de su elección en el cónclave de mayo de 2025.

El cardenal, preguntado por si la visita del papa será en 2026, respondió: "¿Habrá viaje? Sí, al menos es el interés que tiene el papa. Madrid, Barcelona y Canarias son las primeras sedes que se han planteado".

Los obispos españoles, acompañados también por el portavoz de la CEE, Francisco César García Magán, analizaron estos planes en la Secretaría de Estado vaticana con su sustituto o 'número dos', el arzobispo venezolano Edgar Peña Parra y el equipo de este.

"Esto ha partido directamente del papa. El papa ha ido hablando con cada obispo (...) Ha sido iniciativa personal suya", ha señalado el cardenal Cobo.

Ahora el episcopado español espera las instrucciones de León XIV para poner en marcha "la enorme maquinaria" organizativa y después "hacer las invitaciones oficiales" a las autoridades españolas.

"Hay buenas relaciones y yo creo que España, desde hace mucho tiempo, estaba necesitada y pedía continuamente que venga el papa. Yo creo que ahora mismo, que se abra esta puerta es motivo de alegría y esperanza para todos, tanto para las autoridades civiles como para la iglesia de España", aseveró.

Canarias ya fue un destino planeado pero nunca realizado por el papa Francisco, fallecido el pasado abril, porque quería poner en el foco la ruta migratoria, y su sucesor parece tener el mismo interés.

"Esta es una lectura personal pero el papa Francisco ya tenía la intención de visitar Canarias. (...) El fenómeno migratorio es un tema que el papa León también ha acogido ya en el inicio de su pontificado. Yo creo que es un momento muy importante para dar a conocer la voz de la migración en España y las grandes puertas de entrada y la situación que a veces se invisibiliza", dijo Cobo.

La agenda todavía está en el aire y, aunque no hay destinos fijados, a la espera de la confirmación oficial del Vaticano, los obispos españoles sí que cuentan con que el pontífice pase por la Sagrada Familia barcelonesa, que en este 2026 celebra el centenario del arquitecto Antoni Gaudí.

"El papa quiere ir a España (...) Hay tres sedes básicas y veremos a ver cómo se conforma y qué actos quiere acoger en cada una de las sedes", aseveró el cardenal, quien no descartó otros destinos.

"Le hemos presentado mil invitaciones. Todo el mundo quiere invitarle. Le hemos presentado la lista de invitaciones y ahora tiene que ver... Pero no debemos agotarle porque si le llevamos a España y le cansamos mucho, igual no quiere volver", ironizó.

Cobo ha asegurado que durante esta reunión en el Vaticano no han hablado de otras cuestiones de actualidad, sino que se han centrado en preparar este posible viaje del pontífice.