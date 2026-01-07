La pérdida dental en mayores afecta la nutrición, la digestión y el estado de ánimo

La ausencia de dientes en personas mayoresdificulta la masticación, limita la variedad de alimentos y puede reducir la calidad nutricional de la dieta, además, con el tiempo, esta situación repercute en la energía diaria, complica la digestión e incluso influye en el estado de ánimo, según ha explicado Gabriela Aldana, del equipo de Calidad Clínica e Innovación de Sanitas Dental.

"Los dientes no solo cumplen una función mecánica, sino que participan en la primera fase del proceso digestivo. Una masticación insuficiente impide fragmentar bien los alimentos y reduce la acción de la saliva, lo que afecta tanto a la absorción de nutrientes como al aprovechamiento de la dieta. Con el tiempo, esta alteración puede tener un impacto directo en el metabolismo y en la salud general", ha subrayado Aldana.

Además de las implicaciones físicas, la experta indica que la pérdida dental tiene consecuencias sociales y emocionales. Muchas personas mayores reducen sus interacciones en comidas compartidas o evitan ciertos espacios por incomodidad al hablar o sonreír. Esta situación puede derivar en aislamiento y afectar al bienestar psicológico.

"Cuidar la salud oral en esta etapa no solo previene complicaciones médicas, también favorece la autoestima, la participación social y la calidad de vida de las personas mayores", añade Miriam Piqueras, directora médica de Sanitas Mayores.

Adaptar la dieta, mantenerse hidratado y acudir a revisiones

Ante esta situación, los expertos de Sanitas Mayores recomiendan revisar la salud dental de forma periódica. "Las revisiones son fundamentales para detectar a tiempo problemas como caries, enfermedades periodontales o pérdidas dentales incipientes. También permiten valorar tratamientos que devuelvan la funcionalidad a la boca, desde prótesis removibles hasta implantes", afirman.

Además, aconsejan adaptar la dieta sin perder valor nutricional. Cuando existen dificultades para masticar, es habitual eliminar ciertos alimentos, lo que reduce la calidad de la dieta. Por ello, apuntan que una alternativa es modificar las texturas sin renunciar a los nutrientes, preparando cremas, purés, guisos tiernos o pescados suaves que aporten proteínas, fibra, vitaminas y minerales esenciales.

Asimismo, recomiendan masticar despacio y en pequeñas cantidades y mantener una hidratación adecuada. Por último, si la persona mayor reduce la cantidad de comida, muestra menos interés por la alimentación o presenta bajadas de energía, conviene buscar apoyo profesional. "Una intervención temprana puede prevenir déficits nutricionales graves, detectar trastornos asociados y ofrecer pautas personalizadas para mantener una dieta equilibrada", añaden.

"La salud oral constituye un pilar de la salud general y su cuidado en las personas mayores resulta clave para preservar no solo una correcta nutrición, sino también el bienestar emocional y la calidad de vida", concluyen los expertos.