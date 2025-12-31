El teléfono contra el abuso y maltrato a mayores de CONFEMAC experimenta un repunte en este 2025

El Teléfono Contra el Abuso y Maltrato a las Personas Mayores de la Confederación Estatal de Mayores Activos de la Confederación Estatal de Mayores Activos (CONFEMAC) cierra el año con 653 casos atendidos, alcanzando la cifra de 3.714 llamadas desde su puesta en marcha en 2019.

Tal y como ha explicado la confederación, este año se ha experimentado un repunte moderado respecto a 2024, y ha demostrado que se trata de un recurso esencial para la "detección, orientación y derivación ante situaciones de abuso y/o maltrato a personas mayores, los 365 días del año, en horario de 09.00-21.00 horas." Creen que parte de este repunte es en parte al mayor conocimiento de este recurso para denunciar, más gente se atreve a alertar y a pedir orientación.

Según los datos que ofrece CONFEMAC por comunidades autónomas Andalucía es la que más casos ha atenido, aunque se ha reducido ligeramente pasando de un 31,9 en 2024 al 31,3% en 2025. La comunidad dónde más se ha notado una subida en las llamadas ha sido en la Comunidad de Madrid que ha pasado del 18,5% al 22,3%.

En cuanto a los tipos de maltrato que el teléfono recoge, la organización señala que el maltrato psicológico sigue siendo el más denunciado aunque baja ligeramente respecto al año pasado del 28,4% al 26,7%. Por otro lado, aumenta la negligencia del 10.9% al 15,5% y se reduce el abandono al 12%. El maltrato económico sigue alto y estable subiendo del 15,6% al 16,2%. El maltrato físico es el menos denunciado y desciende de un 10,5% a un 8,5%.

Y entre los perfiles de los denunciantes siguen siendo los hijos los que más llaman para denunciar o pedir consejo (31,1%), seguido de las propias víctimas 22,5%.

El entorno familiar es donde se concentra la mayoría de las notificaciones de abusos un 68,5% de los casos frente al ámbito residencial que se da en un 14,9%.

El maltrato a las personas mayores es un problema social que existe, aunque no se denuncia lo suficiente. En los países desarrollados, según estimaciones de la OMS, tan solo se notifican entre el 1 y el 10%. Por este motivo, teléfonos como el 900 65 65 66 de CONFEMAC son tan necesarios para denunciar cualquier tipo de maltrato y poder proteger los derechos de las personas mayores.