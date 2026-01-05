Ahorrar para la jubilación, una tarea pendiente para la mitad de los españoles

Cada vez son más las personas a las que les preocupa cómo mantener su nivel de vida al dejar de trabajar, una inquietud que se ilustra con cifras: el 49 % de los españoles no ahorra para la jubilación, un porcentaje que se sitúa en nueve puntos porcentuales por encima de la media europea.

Así lo ha revelado Insurance Europe en su IV Encuesta Paneuropea, realizada entre los meses de julio y agosto de 2025 donde se ha estudiado los hábitos y expectativas de más de 12.700 consumidores de 12 países europeos, entre ellos España.

Entre las personas que no ahorra, más de la mitad asegura que les gustaría hacerlo en algún momento. Sin embargo, un 31 % afirma no estar interesado en ello, bien porque disponen de otras fuentes de ingresos o por otras razones personales. Este dato se encuentra próximo a los niveles del resto de países europeos.

El porcentaje de los encuestados españoles que cuenta con un plan de pensiones individual se sitúa seis puntos por debajo de la media europea. Uno de los datos más impactantes del informe es que solo el 15 % de los encuestados españoles ahorra a través de planes de empresas frente al 28 % de los europeos.

A pesar de ello, no existe una visión negativa hacia ellos, pues casi tres de cada cuatro encuestados considera positivo que las empresas incluyan automáticamente a sus empleados en planes de pensiones, siempre y cuando los trabajadores tenga la opción de darse de baja si lo desean.

Pareja mayor contando ahorros | iStock

En este contexto, la educación financiera y las campañas de concienciación resultan relevantes para fomentar el ahorro desde edades tempranas y así lo demuestra el informe. El 28 % de los españoles que ahorran para su jubilación comenzaron a hacerlo tras recibir orientación de un asesor, intermediario financiero o a través de planes promovidos por empresas. Sin embargo, las campañas públicas de concienciación resultan casi irrelevantes a la hora de promover el ahorro.

La seguridad sigue siendo uno de los puntos clave a la hora de elegir productos de ahorro y solo el 22 % de los españoles se decanta por un mayor potencial de rentabilidad. La opción preferida para cobrar esos ahorros es a través de a renta vitalicia, seguida del pago único o de fórmulas que combinan ambas modalidades.

El pesimismo en cuento a su pensión futura es mayor entre las mujeres y los jóvenes, pues solo el 13 % de los encuestados confía en que la pensión pública será suficiente para mantener su nivel de vida, mientras que el 53 % cree que necesitará ingresos complementarios.

La encuesta señala que la mayoría prefiere recibir la información sobre sus pensiones en formato digital y muchos consideran útil la existencia de una etiqueta nacional o europea que certifique la confianza en productos de ahorro.