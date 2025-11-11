CUIDADOS
Más de 260 cuidadores se han beneficiado del programa Respiro Familiar del Ayuntamiento de Madrid en 2025
El proyecto busca ofrecer un respiro a familiares cuidadores de personas dependientes.
Publicidad
Cuidar de familiares mayores dependientes supone para muchos una sobrecarga tanto física como mental, lo que perjudica su calidad de vida y el exceso de lo que implica estos cuidados puede llevar al desarrollo del "síndrome del cuidador quemado". Por este motivo, es tan necesario que los propios cuidadores puedan descansar.
Cada fin de semana, siete centros de día proporcionan atención social, sanitaria preventiva y rehabilitadora a personas con deterioro cognitivo, alzhéimer o demencia.
Se trata de un programa con el que el Ayuntamiento de Madrid ofrece un tiempo de descanso y autocuidado a familiares que cuidan y atienden a personas dependientes.
El objetivo del proyecto es que, mientras las personas mayores están acompañadas y cuidadas, los familiares que ejercen como sus cuidadores puedan aliviar la sobrecarga física y mental que suponen estas tareas.
Los centros de día municipales que ofrecen este servicio todos los sábados y domingos en horario de 9:00 a 19:00 horas son Margarita Retuerto, Jazmín, Pamplona, Aurora Villa, Pablo Casals y Loyola de Palacio y Vocal Vecino Justo Sierra. Dan cobertura a vecinos de los 21 distritos con un total de 210 plazas.
En lo que va de 2025 se han beneficiado de este servicio un total de 269 usuarios y sus familias, sumando más de 11.500 atenciones. Además, según encuestas realizadas, el 80 % de las personas cuidadoras beneficiarias del programa afirman que ha ayudado a mejorar su calidad de vida.
Más Noticias
- Una investigación con personas de más de 100 años confirma el beneficio del ejercicio físico en la capacidad funcional
- Bajan levemente los pacientes y el tiempo en lista de espera, con 832.728 pacientes quirúrgicos y 118 días de media
- Los casos de gripe aumentan en España y superan niveles de los dos últimos años para esta fecha
Porque cuidar al cuidador es importante para atender de forma plena a personas dependientes.
Publicidad