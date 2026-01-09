Más de la mitad de los españoles creen que las personas mayores están discriminadas, según se desprende del XV Barómetro de The Family Watch y Grupo Análisis e Investigación, presentado este jueves, que también concluye que los jóvenes siguen priorizando viajar y trabajar por encima de formar familia.

El estudio, que por primera vez ha preguntado por la percepción sobre personas mayores, precisa que el porcentaje de personas que creen que los mayores sufren discriminación se eleva al 62,8% entre quienes tienen un mayor en su hogar.

Además, el 48,7% del total considera que en España se fomenta la cultura del cuidado, pero de forma insuficiente, mientras que el 40% cree que no se fomenta. Esta cifra se eleva al 53,6%si el encuestado tiene una persona mayor dependiente a su cargo o entorno.

Para llegar a estas conclusiones, la fundación ha entrevistado a 1.000 personas entre 18 y más de 65 años de toda España el pasado mes de diciembre de 2025. De ellos, más del 90% cuenta con educación Secundaria o Universitaria y el 46% está casado, mientras que un 22,6% está soltero.

En rueda de prensa, el director de proyectos y análisis e investigación, David Álvarez, ha añadido que uno de cada tres encuestados de entre 18 y 44 años tiene previsto formar una familia en los próximos cinco años, apenas un 1% menos que en 2024. En su lugar, priorizan prosperar en su vida profesional (84%), viajar (69,2%) y ampliar sus estudios (38,1%), en el caso del perfil más joven (18-29 años).

En este sentido, el 77% opina que ahora hay mayores dificultades para formar una familia y señalan que la vivienda es un factor clave, en línea con los datos globales, ya que siete de cada diez consideran este aspecto como factor principal, junto a las medidas de conciliación, sin olvidar las ayudas fiscales (42,1%), ayudas a familias vulnerables (38,7%) y la prestación por hijo a cargo (29,8%).

El estudio también ha concluido que las familias son un apoyo cada vez más importante en la vida de las personas. En el caso de las redes sociales, Álvarez ha mencionado que el 42,1% (10% más que en 2024) creen que la familia es determinante para reducir su impacto, por encima de las leyes (14,8%) que, consideran, son "aún muy lentas".

En este sentido, el uso excesivo de plataformas (82,2%) y la exposición a insultos, injurias y 'cyberbullying' (75,5%) son los peligros más importantes para los encuestados.

La directora general de Family Watch, María José Olestí, ha afirmado que "conocer las opiniones de las personas de manera directa, permite cruzar información de forma más eficaz, lo que permite proponer medidas que realmente mejoren su calidad de vida".

Por ello, ha recordado que el 68,8% de los encuestados ven necesario crear leyes que regulen la publicidad de menores, ya que más de la mitad considera que la publicidad da una imagen sexualizada de niños y preadolescentes y el 84,8% opina que las series y programas que se emiten en televisión y plataformas digitales dirigidas a jóvenes no fomentan "relaciones sanas".

Asimismo, el 65% ve necesario regular el uso de pantallas en menores de 16 años, a pesar de que la edad media en que las familias dan un móvil a sus hijos es de 12 años. Así, el 62,5% ha regalado este dispositivo a los menores de esta edad. En cualquier caso, esta cifra baja casi 5% frente a 2024.

Ayuda profesional cada vez más normalizada

En salud mental, acudir a un profesional es el primer recurso para el 40,8% de encuestados, un 3% más que en 2024, la primera vez que esta opción se posiciona por encima de la pareja (32,2%) y la familia (16,3%) en este estudio. En este sentido, ir al psicólogo está cada vez más normalizado para el 82,2% de ciudadanos.

Además, el 65,3% de los jóvenes considera que las redes sociales afectan el deterioro de su salud mental, por delante del 'bullying' en colegios (61,5%) y la baja autoestima (52,9%), mientras que para los adultos destacan los efectos de dificultades económicas (80,7%) y el sentimiento de soledad (48,6%).

En su entorno, los encuestados identifican que su principal preocupación es la situación política y la corrupción (76,2%), la situación laboral (64,8%), alteraciones de sueño (60,1%) y dificultades para acceder a vivienda (49,6%). Asimismo, el 66,4% identifica "angustia" en su alrededor, una percepción compartida principalmente entre mujeres y universitarios.

Además, muestran preocupación por la situación económica de España, que consideran que es mayoritariamente "peor" (43%). Los jóvenes y las mujeres son los perfiles más críticos en este sentido. Álvarez ha detallado que el año 2025 se registró el peor dato histórico en las familias que califican como "mejor" su situación, con 12,4%, casi un 3% por debajo del año pasado.