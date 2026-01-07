La tecnología al servicio de las personas mayores: así funcionan los teléfonos controlados a distancia

La tecnología avanza a pasos agigantados y hoy encontramos en el mercado teléfonos móviles de todo tipo: desde aquellos con pocas funciones, teclas grandes y pantalla sencilla hasta los últimos modelos, que entre otras muchas cosas incluyen varias cámaras y conectividad. Sin embargo, a muchas personas mayores todavía les resulta complicado gestionar estos dispositivos.

Es por ello por lo que algunos smartphones cuentan con sistemas de control remoto para que sea un familiar el que gestione gran parte del dispositivo, mientras los mayores lo utilizan sin necesidad de navegar por el teléfono, ni excesivas complejidades.

Basta con que la persona encargada de administrar el dispositivo instale en su propio móvil una aplicación con la que va a personalizar su interfaz. Con ella puede hacer una selección de apps, gestionar contactos de emergencia, situar algunos de estos contactos en la pantalla de inicio o activar la localización en tiempo real a través de sistemas GPS.

Maximiliana es uno de los primeros teléfonos móviles que incorporaron esta función. Se trata de un dispositivo Xiaomi Redmi 9A en el que se ha instalado este software para simplificar sus funciones y hacerla más accesible a personas mayores.

WhatsApp, cámara, galería, YouTube, Google Chrome o el buzón de SMS son algunas de las aplicaciones que se pueden instalar. Estas aparecerán con sus respectivos iconos en la página de inicio situados encima de los contactos destacados, los cuales aparecen identificados con una fotografía de la persona.

Teléfono Maximiliana | Web Maximiliana

Pulsando dos veces sobre la foto, se podrá iniciar una llamada o una videollamada. En caso de emergencia, basta con agitar el teléfono para que el móvil haga una llamada a la persona establecida como contacto de emergencia. Además, el móvil se puede cargar en una base sin necesidad de enchufar directamente el cable.

A partir de este primer modelo, algunas otras marcas también impulsaron estos sistemas de ayuda para personas mayores. Es el caso de SPC, que lanzó el modelo ZEUS 2 PRO con funciones similares. Desde la app del familiar es posible bloquear iconos para evitar que se borren o muevan de lugar, ajustar el tamaño del texto, modificar el volumen del teléfono o incluso lanzar avisos si es necesario cargar la batería del teléfono.

Este modelo, además de contar con el software, incorpora botones físicos para llamar y descolgar, un botón lateral en rojo para marcar hasta cinco número de emergencia y un sistema de recordatorios de citas médicas y medicación.

Aun así, también existe la posibilidad de personalizar un teléfono móvil convencional para hacerlo más accesible a través de aplicaciones. Big Launcher es una app que modifica la interfaz para mostrar iconos más grandes, texto más legible y accesos directos a funciones principales. Senior Safety Phone también permite incluir botones de emergencia como SOS y Locate para conectar de forma rápida a familiares o servicios de emergencia.

Otras opciones para localizar y conectar con la otra persona de manera inmediata son Life360, que utiliza funciones GPS para conocer la ubicación exacta de la persona; RescataME, que envía avisos en situaciones de peligro o Fall Safety Pro, que detecta caídas y envía un SMS a la familia en caso de emergencia. Algunas de estas aplicaciones se pueden utilizar incluso en smartwatches.

En cualquiera de los casos, se trata de acercar la tecnología a los más mayores para que ellos también se mantengan conectados sin excesivas complejidades y que sus familias puedan estar tranquilas sabiendo que estarán informados en caso de cualquier emergencia.