La Policía Nacional advierte del peligro de tirar paquetes sin borrar la etiqueta

Cada vez son más las personas las que optan por hacer sus compras en comercios online, pudiendo así recibir los paquetes en la puerta de casa. Para ello, es necesario compartir con las plataformas algunos de nuestros datos personales, por lo que es en este momento cuando se deben tomar todas las precauciones posibles para evitar estafas y proteger nuestra información.

La Policía Nacional ha advertido en un vídeo publicado en sus redes sociales sobre la importancia de reciclar correctamente los paquetes que recibimos. Las etiquetas contienen una gran cantidad de información personal que si llega a manos incorrectas, puede suponer un peligro.

Desde nombre, apellidos y teléfono móvil hasta la dirección de nuestro hogar, estos son algunos de los datos que aparecen en estas cajas, una información que se debe eliminar antes de deshacerse de ellas, pues tal y como explican, no sabemos quién podría acceder a ella ni con que intención podrían utilizarla.

Basta con romper las etiquetas en pequeños trozos para que la información no sea legible o, en el caso de que las etiquetas vengan pegadas a las cajas, borrar su contenido utilizando un poco de alcohol o gel hidroalcohólico, que actuará como disolvente de la tinta impresa en la etiqueta.

Estas acciones no llevan mucho tiempo y resultan fundamentales para proteger nuestra identidad de los ciberdelincuentes que aprovechan cualquier ocasión para hacerse con nuestros datos.