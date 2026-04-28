María Galiana, a los 90, ensalza en la obra Yo solo quiero irme a Francia un grito de libertad

A punto de cumplir 91 años en el mes de mayo, María Galiana se sube a las tablas del Teatro Pavón de Madrid con la obra Yo solo quiero irme a Francia, una comedia amarga sobre las heridas heredadas en la que ensalza el grito de libertad de una época, a la que la actriz ha puesto mucho humor durante su presentación este martes.

Vestida con pantalones y chaqueta tejana y rodeada de sus compañeras en el escenario ha dicho: "con 90 años se puede una poner vaqueros todavía", un comentario que ha provocado la sonrisa de todas.

Elisabet Larena es la autora y directora de Yo solo quiero irme a Francia que, del 29 de abril al 24 de mayo, interpretarán junto a María Galiana, Nieve de Medina, María Roja y Anna Mayo.

La ópera prima de Larena tiene como lugar de reunión el velatorio de Pilar (Galiana) al que asiste Inés (Armenteros), a la que ha dejado su casa en herencia sin haberla conocido nunca.

Una obra donde lo real y lo mágico se entremezclan, con una muerta de cuerpo presente, Pilar; su hija Marisol, también fallecida, y su nieta Leo (Mayo), que se encuentra con una hermana de la que no sabía de su existencia.

Juntas descubrirán su pasado familiar, que abre heridas que se remontan a la niñez de Pilar durante los últimos meses de la Guerra Civil y a su juventud en la Sección Femenina.

Galiana ha explicado que pese a que el título pueda parecer frívolo "es un grito de libertad, ya que Francia era el paraíso de la libertad, igualad y fraternidad'. Ha recordado como en los 50 iba gente desde España a ver películas de Brigitte Bardot, en los 70 El último tango en París, y las "mujeres debían de estar en casa con la pata quebrada", una razón por la que su Pilar quería huir del infierno que vivía marchándose a Francia.

La actriz María Galiana, junto a la directora Elisabeth Larena, Nieve de Medina, Ana Mayo y Alicia Armenteros | EFE

Según la directora es una historia de heridas heredadas, de secretos. "Contamos sintéticamente cosas que han ocurrido en España desde la Guerra Civil hasta la Transición", ha indicado.

"Una historia cotidiana sobre una familia, a partir de la que salen cosas extraordinarias", detalla la autora que se inspiró en Mercedes Formica, jurista, novelista y abogada que impulsó una reforma favorable a los derechos de las mujeres en pleno Franquismo, pero "no puede ser una falangista porque era feminista. No es una feminista porque era falangista".

Un texto que lleva de gira ya algunos meses, sobre el que Galiana advierte de que, a pesar de estar representado por mujeres, no tiene ningún viso de novela rosa.

La actriz sevillana no ha perdido la ocasión para lamentarse de que las fechas de las giras sean cada vez más reducidas. "¿Dónde está la cultura? No vamos a formar La Barraca como García Lorca, pero de alguna manera habrá que arreglar esto", ha dicho también en relación a las obras que se representan en los teatros nacionales y no llegan a otras regiones de España.

"He sido rebelde toda mi vida y lo seguiré siendo", ha sentenciado como argumento a su queja.