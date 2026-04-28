The Mind Guardian: el videojuego que conciencia sobre salud cerebral y ayuda a prevenir el Alzheimer

Este martes el primer aniversario de la aplicación The Mind Guardian, diseñada junto con la Universidade de Vigo para ayudar a concienciar sobre la importancia de mantener hábitos de vida saludables porque pueden ayudar a prevenir la aparición del 40 por ciento de los casos de Alzheimer.

Más del 50 por ciento de los españoles descuida hábitos clave para la salud cerebral como el sueño, la dieta o el ejercicio físico y mental. Más aún, el 44 por ciento de la población reconoce no saber con claridad qué hábitos son realmente buenos para el cerebro.

Estos datos se extraen de un estudio reciente de la Sociedad Española de Neurología (SEN). Este organismo señala que casi un millón de personas en España viven con demencia o deterioro cognitivo grave, siendo el Alzheimer la causa más común (el 77% de casos), cifra que podría duplicarse para 2050.

Este dato pone de relieve la importancia de los hábitos saludables, porque ayudan a prevenir hasta el 40 por ciento de los casos de Alzheimer, como ha señalado el presidente de SEN, Jesús Porta-Etessam, con motivo del primer aniversario de The Mind Guardian.

Al respecto, Porta-Etessam ha citado lo importante que es mantener una buena dieta, que aporte una buena nutrición, con énfasis en la mediterránea; hacer ejercicio; mantenerse cognitivamente activo, con actividades como la lectura o la cocina; dormir bien; evitar los tóxicos, como la polución, y salir a la naturaleza de vez en cuando; y cortar el consumo de alcohol.

Los datos de SEN revelan que el Alzheimer afecta ya a 800.000 personas en España y a 57 millones en el mundo, y más del 50 por ciento de los casos que aún son leves están sin diagnosticar. Se apunta un retraso medio entre los primeros síntomas y el diagnóstico que supera los dos años.

The Mind Guardian | Europa Press

En este contexto, se destaca el valor de The Mind Guardian, que aunque está indicado para mayores de 55 años, permite a cualquier persona determinar el estado de su salud cerebral y detectar señales tempranas de deterioro cognitivo mediante una aplicación con formato de videojuego.

Se trata de un proyecto de gamificación con inteligencia artificial desarrollado por el Centro de Investigación atlanTTic de la Universidade de Vigo y Samsung, que celebra el primer aniversario desde su lanzamiento, enmarcado de la iniciativa 'Tecnología con Propósito' del afirma coreana.

En este tiempo, en la aplicación se han realizado más de 5.000 test, lo que ha ayudado a identificar un posible riesgo de deterioro cognitivo en el 5 por ciento de los casos, como han informado desde Samsung.

"The MindGuardian pertenece a ese grupo de tecnologías útiles y accesibles", y en el año que lleva ya de recorrido ha permitido comprobar que "ha generado aprendizaje, conocimiento y, además, confirma que la prevención puede hacerse más accesible cuando ciencia y tecnología trabajan de la mano", ha afirmado la directora de Marketing Corporativo y Comunicación de Samsung Electronic Iberia, Elena Fernández.

Por su parte, el presidente de SEN ha destacado que The Mind Guardian "pone el foco sobre la salud cerebral", lo que ayuda a concienciar a las personas que deciden realizar el test y a quienes están a su alrededor. Para él, "la tecnología no es un fin, es un medio para tener otro fin distinto" que es "mejorar la sociedad".

Con motivo del primer aniversario de The Mind Guardian, Samsung también ha organizado 'The Mind Guardian: tecnología y prevención', un encuentro que reúne a expertos en neurología, sueño, nutrición, ejercicio y bienestar emocional con la intención de situar la salud cerebral en el centro del debate y reforzar la necesidad de avanzar hacia una cultura basada en la prevención, accesible para todos y apoyada en uso de la tecnología para mejorar la vida de las personas.