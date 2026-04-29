Los podólogos avisan sobre el sedentarismo: causa debilidad muscular, mala circulación y más riesgo de caídas

El Ilustre Colegio Oficial de Podología de la Comunitat Valenciana (ICOPCV) ha advertido de un "enemigo silencioso" cada vez "más extendido" para los pies, como es el sedentarismo, que puede provocar debilidad muscular, mala circulación y más riesgo de caídas.

"Cuando se habla de salud del pie, la atención suele centrarse en el exceso de uso como puede ser pasar largas jornadas de pie, deporte o calzado inadecuado", señala en un comunicado la entidad colegial que, sin embargo, hace notar el riesgo del polo opuesto a esas situaciones.

Según la Organización Mundial de la Salud, el 31 por ciento de los adultos en el mundo no alcanza los niveles recomendados de actividad física. Esta falta de movimiento, agravada por el teletrabajo y los hábitos de vida actuales, tiene "consecuencias directas" sobre los pies y sobre la salud general.

"Hay que tener en cuenta que los pies también sufren cuando no se usan. El pie está diseñado para sostener el cuerpo, absorber impactos y permitir el movimiento. Cuando permanece inactivo durante muchas horas, se debilitan estructuras esenciales y empeora la circulación", ha asegurado Jorge Escoto, podólogo y miembro de la junta directiva del ICOPCV.

Entre las principales consecuencias del sedentarismo en los pies destacan la debilidad muscular y fragilidad, que pueden favorecer lesiones, inestabilidad y deformidades progresivas como el aplanamiento del arco plantar; problemas circulatorios, que generan hinchazón (edema), sensación de pesadez, empeoramiento de varices, dolores crónicos, rigidez articular o alteraciones de la pisada que pueden derivar en dolor lumbar e incluso pérdida de equilibrio porque un pie débil "reduce la estabilidad general y eleva el riesgo de caídas, especialmente en personas mayores".

Desde el ICOPCV se ha indicado que, para mantener una buena salud de los miembros inferiores, es necesario "moverlos, activarlos y fortalecerlos". En este contexto, los podólogos insisten en que la solución debe ser doble: reactivar la circulación y fortalecer la musculatura del pie.

Consejos

Para ello, aconseja realizar ejercicios rápidos en el escritorio cada 60-90 minutos como elevar puntas de los pies con talones apoyados, elevar talones con puntas apoyadas, hacer círculos con los tobillos o separar los dedos entre sí; caminar descalzo sobre superficies seguras para ayudar a activar los receptores nerviosos plantares y fortalece músculos estabilizadores, elevación de piernas al final del día e hidratación de la piel; evitar cruzar las piernas y utilizar reposapiés en puestos sedentarios, evitar zapatillas totalmente planas o excesivamente blandas en casa y optar por un pequeño desnivel de talón (2 cm) y realizar un automasaje preventivo.

"El sedentarismo es un problema creciente en la era del teletrabajo y hay que tener en cuenta que no sólo afecta al corazón, al metabolismo o a la espalda: también deteriora progresivamente la salud de los pies. Los pies necesitan movimiento para mantenerse sanos. Permanecer inmóvil muchas horas cada día acelera problemas musculares, circulatorios y articulares que pueden hacerse crónicos", ha señalado el podólo Jorge Escoto.