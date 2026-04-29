CEOMA reivindica el humor como herramienta de bienestar emocional

La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) ha reivindicado el papel del humor y el bienestar emocional como elementos clave para la prevención y la salud de las personas mayores en la jornada Envejecer con humor desde una mirada preventiva, primera sesión del ciclo Cuatro Miradas al Envejecimiento Actual, subvencionado por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso).

"Se ha comprobado que el sentido del humor contribuye a producir niveles más bajos de inflamación, favorece el flujo sanguíneo, elimina el estrés gracias a la producción de endorfinas y adrenalina" y "neutraliza la sensación de ansiedad, controla el miedo al dolor y la hipervigilancia corporal", ha dicho el doctor José Antonio Flórez en la conferencia inaugural de la jornada celebrada este martes.

Flórez también ha subrayado el papel del humor como mecanismo de defensa para "aliviar una realidad que se percibe por el anciano como dolorosa o negativa" y ha afirmado que "sin sentido del humor no se puede vivir".

Defienden pasar del modelo asistencialista a uno participativo

También se ha celebrado una mesa de debate titulada Movimiento hacia la vejez vitales y moderada por Sabina Camacho, miembro de la junta directiva de CEOMA y portavoz del movimiento 'A la vejez vitales', una iniciativa que integra a más de 30 organizaciones de personas mayores, sociedades científicas, colegios profesionales y patronales vinculadas a la prevención de la dependencia.

Durante su ponencia, Camacho ha defendido la necesidad de pasar de un modelo asistencialista a uno basado en la participación y los derechos. "Envejecer no es sinónimo de declive sino de transformación", ha expresado.

La presidenta de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE), Lourdes Rivera, ha incidido en la prevención ligada a los cuidados de larga duración y ha afirmado que "una buena atención domiciliaria, teleasistencia avanzada o un entorno residencial bien diseñado evitan caídas, ingresos hospitalarios, aislamiento, déficit nutricional y pérdida acelerada de la autonomía".

Asimismo, Rivera ha añadido que el sistema de cuidados "no son recursos aislados sino un sistema de apoyos, que, coordinados con sanidad, prolongan y mejoran la calidad de las personas".

Por su parte, la representante de la junta directiva de la Confederación Estatal de Mayores Activos (Confemac), Amelia Lerma, ha valorado la contribución social de las personas mayores y ha destacado que "la madurez es la apertura a la experiencia, a la toma de decisiones de responsabilidad, a la flexibilidad y a la búsqueda de sentido".

También ha participado en la jornada la tesorera del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos de España, Rita de la Plaza, que ha destacado el papel de la profesión en el cuidado de los mayores. "Educamos en salud, fomentamos la prevención y la adherencia a los tratamientos y detectamos de forma precoz problemas de salud y situaciones de vulnerabilidad social como la soledad no deseada", ha afirmado.

En este sentido, de la Plaza ha recordado que para avanzar en un envejecimiento más activo desde el Colegio de Farmacéuticos de España se aboga por "desarrollar todo el potencial de la red de farmacias del país por una mayor integración de la actuación de nuestros profesionales en el ámbito sociosanitario".

La jornada ha concluido con la intervención de la consejera de dirección del Grupo SENDA, Ruth González, que ha defendido la necesidad de "hablar de diversidad en el envejecimiento, integrando la longevidad como parte de una sociedad activa y productiva" y ha advertido de que uno de los principales retos de los medios de comunicación es presentar la longevidad como "el mayor éxito demográfico de nuestros tiempos".