Jamie Lee Curtis defiende el envejecimiento natural y califica la cirugía estética de "genocidio"

Jamie Lee Curtis, reconocida por su trayectoria en películas como la saga Halloween o Everything Everywhere All at Once, ha expresado su firme postura en contra de los retoques estéticos. A sus 66 años, la ganadora del Oscar en 2023 ha concedido una entrevista a The Guardian en la que ha reflexionado sobre cómo la industria cosmética ha impulsado prácticas que, en su opinión, llevan a muchas mujeres a perder su identidad física.

Curtis denunció lo que describe como un "genocidio" estético, refiriéndose a una generación de mujeres que, motivadas por el complejo industrial cosmético, se han sometido a cirugías y procedimientos invasivos que terminan por desfigurarlas. La actriz aseguró que el concepto de modificar el rostro con productos químicos o rellenos ha alterado el aspecto natural de varias generaciones, especialmente de mujeres, algo que considera alarmante.

Curtis autografiando una copia de su libro para niños en 2010. | Por Robert Stirrup

En su discurso, la intérprete también responsabilizó a la inteligencia artificial y a los filtros de distorsionar la percepción de la belleza real. Según ella, al comparar el "antes y después" de una imagen retocada es fácil caer en la idea de que una versión artificial es mejor. Curtis advierte que este fenómeno está contribuyendo a borrar la identidad natural de muchas personas, en especial de las mujeres, y reivindica la necesidad de aceptar el envejecimiento como parte de la vida.

Además, la actriz abordó su experiencia en una industria marcada por el edadismo. Recordó cómo vio a sus padres perder oportunidades en Hollywood cuando alcanzaron cierta edad, lo que le llevó a prepararse durante años para retirarse a tiempo. Con más de tres décadas de carrera, afirma que prefiere despedirse antes de que la industria la deje de lado, subrayando que su prioridad es mantenerse fiel a sí misma.