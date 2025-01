Jamie Lee Curtis recrea la famosa escena de aerobic de la película Perfect 40 años después

La icónica actriz y ganadora de un OscarJamie Lee Curtis, se encuentra en plena promoción de su última película The Last Show Girls que protagoniza junto a otras actrices como Pamela Anderson o Brenda Song. Curtis acudió al programa de Jimmy Fallon, antes de enterarse del devastador incendio que está asolando Los Angeles y que ha afectado de forma directa a la actriz ya que su vecindario ha quedado totalmente calcinado. No obstante, durante la entrevista hubo un momento para el recuerdo entre la actriz y el presentador y es que juntos recrearon una de las escenas más icónicas que ha protagonizado la actriz.

En 1985 Curtis estrenaba junto a John Travolta la película Perfect, donde se ven envueltos en un drama y romance una instructora de aeorobic y un periodista. Una de las escenas más recordadas sobre este film es precisamente una sensual clase de aerobic que da el personaje de Jamie Lee Curtis mientras Travolta imita los movimientos.

Ahora 40 años después, la actriz de 66 años que se encuentra en plena forma sigue derrochando sensualidad y buen humor tras recrear junto al presentado Jimmy Fallon esa mítica escena.