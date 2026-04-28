Últimos días para presentar las solicitudes para los viajes del IMSERSO 2025-2026

Aunque el plazo ordinario para la presentación de solicitudes para los viajes del IMSERSO de esta temporada, finalizaron oficialmente el 23 de julio de 2025. El 9 de diciembre se abrió el plazo extraordinario para presentar nuevas solicitudes, un plazo que finaliza el próximo 30 de abril. Esta solicitud sirve para obtener la resolución que acredita la condición de persona beneficiaria del Programa de Turismo, y que permitirá acceder a las plazas convocadas.

Si ya estabas acreditado en los viajes del IMSERSO no necesitas realizar una nueva solicitud a no ser que haya que modificar algún dato personal o preferencia del destino.

Con esta acreditación el IMSERSO ya analiza si se cumplen los requisitos para obtener las distintas plazas.

Esta temporada el Programa de Turismo Social ofrecía un total de 879.213 plazas en viajes por todo el territorio español, incluyendo destinos en la costa peninsular, las islas y turismo de interior. Como siempre estos viajes se dividen en dos fechas, la temporada alta que abarca de mayo a octubre y la temporada baja que cubre de noviembre a abril. Salvo en Canarias donde el calendario se invierte.

Además este año se implementó como novedad la tarifa plana de 50 euros para las pensiones más bajas y la posibilidad de viajar con mascotas.

Si todavía no has solicitado la plaza, puedes realizarlo a través de la sede electrónica del IMSERSO eso sí solo tienes hasta el próximo 30 de abril.