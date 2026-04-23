La importancia de cuidar nuestra salud y anticiparnos para prevenir la dependencia

Nuestro país ha superado por primera vez los 10,1 millones de personas mayores de 65 años, alcanzando 10.178.625 habitantes en 2025. Esto supone el 20,7% del total de la población, según datos del CSIC.

Con la tendencia actual, la tasa de personas mayores con dependencia seguirá aumentando, debido al proceso llamado “sobreenvejecimiento”. Es decir, el grupo de mayores de 80 y 85 años, donde la prevalencia de enfermedades crónicas y limitaciones funcionales es más elevada.

En conjunto, estos factores anticipan una presión creciente sobre el sistema de atención a la dependencia y la necesidad de reforzar recursos y servicios para atender a una población cada vez más longeva.

El cuidado preventivo (alimentación, ejercicio, sueño, socialización y chequeos) es decisivo para llegar con calidad de vida a esta etapa, pero también lo es planificar con antelación las necesidades en caso de una situación de dependencia y conocer qué apoyos hay disponibles ante estas situaciones.

En este marco, la propuesta de valor de productos y servicios para personas mayores creado por CaixaBank, Generación+, integra soluciones para las necesidades de los sénior en diferentes etapas y situaciones vitales, incluyendo ayuda y acompañamiento a cargo de profesionales en caso de situaciones de dependencia.

Cuidar de nuestra salud para prevenir la dependencia

Cuidarse a lo largo de la vida es fundamental para llegar a la vejez con una buena calidad física, mental y emocional.

Una parte clave para prevenir situaciones de dependencia es mantener un estilo de vida activo y controlar factores de riesgo. Esto incluye realizar revisiones médicas periódicas, gestionar adecuadamente enfermedades como la hipertensión o la diabetes, evitar el sedentarismo y trabajar la fuerza y el equilibrio para reducir caídas.

También es esencial cuidar la salud mental: mantener redes sociales sólidas, regular las emociones y estimular el cerebro con actividades que exijan atención, creatividad o aprendizaje contribuye a preservar la autonomía durante más tiempo.

En España, las principales causas de dependencia se relacionan con el deterioro físico asociado a la edad —fragilidad, pérdida de movilidad, disminución de fuerza y menor equilibrio—, que limita la autonomía en actividades básicas de la vida diaria.

Además, las enfermedades neurodegenerativas, como la demencia y especialmente el Alzheimer, son una de las primeras causas de discapacidad y dependencia en personas mayores; también influyen otras patologías como la enfermedad de Parkinson, los trastornos mentales graves, la artrosis, la pérdida de visión y la diabetes, que pueden reducir significativamente la funcionalidad.

Para mantenerse activas, las personas mayores necesitan combinar movimiento, participación social y curiosidad: caminar, hacer ejercicio adaptado, participar en actividades comunitarias, mantener relaciones sociales y continuar aprendiendo son claves para conservar la autonomía y retrasar la aparición de la dependencia.

CaixaBank, el banco que acompaña a las personas mayores

La estrategia de CaixaBank en el ámbito del bienestar, la salud y el apoyo a la autonomía personal se articula sobre una idea clave: acompañar a las personas mayores en todo aquello que condiciona su calidad de vida, no solo en lo financiero.

En un país que envejece y donde el autocuidado convive con la necesidad de apoyos formales, la entidad ha diseñado un enfoque integral, práctico y orientado a reducir barreras.

En ese sentido, CaixaBank ofrece diversos servicios, como asesoramiento integral para tramitar las ayudas de la Ley de Dependencia, con acompañamiento personalizado y repetición de gestiones sin coste si no se reconoce la dependencia en una primera solicitud; financiación en caso de necesidad de reformas para la mejora de la accesibilidad de su domicilio; y acceso a servicios de cuidado asistencial de la mano de Qida, expertos en atención domiciliaria.

Los procesos administrativos vinculados a la Ley de Dependencia son largos, complejos y varían según la comunidad autónoma. CaixaBank incorpora un acompañamiento experto desde el primer día: una persona de referencia guía al cliente en cada fase, resuelve dudas y adapta la información según su territorio. Este acompañamiento es integral, proactivo y planificado, lo que reduce estrés, tiempos y errores.

Este compromiso sitúa a CaixaBank como un actor implicado y corresponsable, no un mero intermediario.

El servicio se puede contratar 100% online a través de Facilitea, el portal digital de CaixaBank con una selección de productos y servicios. Esto permite iniciar la tramitación de la dependencia sin desplazamientos, en cualquier momento, y con ayuda continua.

Porque vivir más, también es vivir mejor.