Un estudio plantea redistribuir en asientos específicos a las personas mayores de 60 a la hora de viajar en avión

Es una realidad que cada vez hay más viajeros mayores de 55 años, el turista silver tiene un gran potencial ya que suele tener la economía y el tiempo para disfrutar de este tipo de ocio. Ante esta realidad un estudio ha señalado el efecto de la distribución de las personas mayores en la cabina de una avión, concretamente del modelo Airbus A320 durante una situación de evacuación de emergencia.

El estudio, publicado en AIP Advances y firmado por Xu Zhao, Ying Xia, Chenyang Zhang, entre otros autores, parte de la base de que para una evacuación segura y eficaz un avión debería estar completamente evacuado en menos de 90 segundos en situaciones de emergencia como fuego, tras un fallo estructural o tras un aterrizaje forzoso. El tiempo en este tipo de situaciones es crucial para la seguridad de los pasajeros.

Con la intención también de tener todas las variables posibles a la hora de una correcta evacuación en 2022 el Congresista estadounidense Steve Cohen introdujo el Emergency Vacating of Aircraft Cabin (EVAC) quién tenía en cuenta situaciones como las condiciones reales de la cabina donde se tiene en cuenta el limitado espacio entre los asientos y los estrechos pasillos, a las personas mayores y a las personas con movilidad reducida.

Tras esta premisa, los expertos han analizado los desafíos que pueden suponer las personas mayores en situaciones de emergencia teniendo en cuenta una reacción más lenta en determinadas situaciones, una movilidad más reducida o una mayor probabilidad de necesitar ayuda. Hechos que pueden ralentizar la evacuación. El estudio trata de investigar el impacto de la distribución de los pasajeros en cabina concretando la proporción y el espacio que ocuparían pasajeros de mayor edad y la respuesta ante una evacuación de emergencia.

Salida de emergencia cabina de avión | iStock

El escenario de emergencia que planteaba el estudio era una situación de fuego en ambos motores de un A320. Ninguna de las pruebas realizadas logró llegar a los 90 segundos que marca el estándar a la hora de evacuar. El tiempo de evacuación aumentaba cuantas más personas mayores había que evacuar.

Tras 27 simulacros, en los que dividieron a los pasajeros entre menores de 60 y mayores de 60. La evacuación más corta ocurrió cuando la proporción de personas mayores en cabina fue menor y había una proporción uniforme cerca de las salidas. Al contrario fue cuando había más personas mayores y estas estaban situadas cerca de las salidas. Por lo tanto el estudio señala la importancia de la proporción de personas mayores y su distribución dentro de la cabina de una avión ante una situación de evacuación de emergencia ya que afectan a la congestión y el flujo a la hora de salir.

Por lo tanto, señalan la necesidad de optimizar estrategias para mejorar la seguridad como designar asientos concretos para personas mayores. Destaca la necesidad de crear políticas de seguridad que se adapten mejor a la creciente población de viajeros con edades más avanzadas.