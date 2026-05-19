Las abuelas grafiteras inundan de color el barrio de Lavapiés

Un año más llega al barrio madrileño de Lavapiés el Festival de intervenciones artísticas CALLE, que acoge su decimotercera edición, buscando unir la creatividad de 50 artistas que intervienen en 50 espacios cedidos por comercios del barrio, una cita impulsada por la Asociación de Comerciantes de Lavapiés.

Un barrio convertido en galería al aire libre

Del 7 al 27 de mayo, el barrio de Lavapiés se convierte de nuevo en una galería de arte al aire libre donde poder disfrutar de autentico arte urbano que convierte fachadas, escaparates y persianas de comercios en enormes lienzos urbanos.

Pintar emociones y recuerdos

Un año más, como ocurre desde 2020, no se han querido perder esta cita las conocidas ya como "abuelas grafiteras" pertenecientes al Centro de Mayores de Antón Martín en Lavapiés, cuyos integrantes son una decena de mujeres y un par de hombres de entre 70 y 91 años.

La intervención artística está dirigida por la artista Nataline Pomar que conduce la iniciativa que este año consiste en crear piezas abstractas de madera. Cada una elige un color que represente una emoción, un recuerdo o una experiencia de vida. Todas esas piezas forman después un gran retrato colectivo que simboliza la memoria viva de Lavapiés.

Un festival que impulsa la vida del barrio

El Festival CALLE nació impulsado por la Asociación de Comerciantes de Lavapiés Distrito 12, con el objetivo de apoyar al comercio local y dinamizar la vida cultural del barrio.

Hoy se ha convertido en uno de los grandes eventos de arte urbano de Madrid, atrayendo a miles de visitantes que recorren sus calles para descubrir murales, ilustraciones, grafitis y propuestas artísticas de todo tipo.