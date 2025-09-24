El Imserso mejorará la gestión de las listas de espera del programa de termalismo

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) mejorará la gestión de las listas de espera del programa de termalismo para agilizarlas y hacerlas más eficientes, ha señalado esta entidad en respuesta a una pregunta de los diputados del PSOE al Congreso Víctor Ruiz de Diego, por Zaragoza, e Inés Plaza, por Almería.

"El Imserso está trabajando activamente en la revisión y optimización de los procedimientos de gestión del programa de termalismo, centrándose en varias líneas de actuación prioritarias", han indicado en su respuesta.

Se adelantarán las convocatorias "para que las empresas contratistas puedan planificar mejor los servicios y para que los usuarios conozcan con mayor antelación las fechas de sus estancias, facilitando así su organización personal y familiar", lo que incluye el adelanto de los procesos de contratación de los servicios. Paralelamente, se están implementando mejoras en la gestión de las listas de espera para conseguir un sistema más ágil y eficiente que maximice la ocupación de las plazas disponibles".

También se están revisando los protocolos de gestión de la calidad de los servicios ofrecidos en los balnearios adheridos y la depuración de los procedimientos de facturación "para garantizar una mayor eficiencia administrativa".

Por último, se está modificando el modelo de aseguramiento de las pólizas de los participantes, buscando fraccionar su cobertura para obtener las mejores condiciones y garantías para los usuarios del programa.