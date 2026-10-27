Enero y noviembre concentran las plazas libres del Imserso, el 83 % en temporada baja y sin recargo

Las plazas libres del Imserso para esta temporada se concentran en los meses de temporada baja, cuando los viajes no están sujetos al suplemento de 100 euros por persona que se aplica en temporada alta. De las 317 salidas que todavía admiten reservas para costas peninsulares y turismo de escapada, 264 corresponden a fechas entre noviembre y abril, el 83 % del total, frente a las 53 de temporada alta.

Según el último listado de disponibilidad de Turismo Social, enero de 2027 reúne 65 salidas con plazas libres y noviembre de 2026, otras 64. Les siguen febrero, con 43; diciembre, con 35, y marzo, con 33. En abril todavía figuran 24 salidas disponibles, mientras que octubre y mayo registran 32 y 21, respectivamente.

Cuándo es temporada baja y cuánto cambia el precio

El calendario oficial del Imserso establece como temporada baja los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril, tanto para costa peninsular como para turismo de escapada, que incluye circuitos culturales, turismo de naturaleza y viajes a capitales de provincia. Octubre, mayo y junio se consideran temporada alta y tienen un suplemento de 100 euros por persona.

La diferencia se refleja en los precios. Un viaje de diez días a la costa peninsular con transporte incluido cuesta 309,22 euros en temporada baja, frente a los 409,22 euros de temporada alta. En el caso de los circuitos culturales de seis días, el precio pasa de 312,51 a 412,51 euros. Estas tarifas corresponden al primer viaje de la temporada y no incluyen otros posibles suplementos.

Los 100 euros extra siguen generando quejas

La disponibilidad en fechas sin recargo coincide con la controversia que siguen generando los suplementos del Imserso. Como ha recogido Hosteltur, los jubilados han expresado su malestar tanto por el encarecimiento de los viajes como por el cobro anticipado de determinados extras, algo que se repite desde que se estrenaron estas novedades en la temporada pasada.

Las quejas se centran especialmente en el suplemento de 100 euros por segundos y sucesivos viajes, que se aplica independientemente del destino elegido. Algunas agencias han constatado casos en los que se cobra el recargo antes de que el pensionista haya realizado su primer viaje, incluso cuando existen reservas en lista de espera. Si finalmente no corresponde aplicarlo, el importe se devuelve.

Ambos suplementos, el de temporada alta y el de viajes adicionales, son acumulables. Por tanto, un segundo viaje en temporada alta puede incorporar 200 euros de recargo por persona, mientras que reservarlo en temporada baja evita los 100 euros correspondientes a las fechas, aunque mantiene el suplemento por repetición.

Alicante concentra casi un tercio de las salidas

Por destinos, Alicante lidera la disponibilidad con 98 salidas, de las cuales 87 corresponden a temporada baja y 11 a temporada alta. Guardamar del Segura y Benidorm concentran buena parte de esa oferta, con 32 y 31 salidas disponibles, respectivamente, y también destaca Jávea, con 19. Almería ocupa la segunda posición, con 35 salidas, de las que 27 corresponden a temporada baja. Le siguen A Coruña, con 22, y Castellón, con 18.

En cuanto a las modalidades, la costa peninsular reúne 185 salidas disponibles, seguida del turismo de naturaleza, con 94; los circuitos culturales, con 34, y las capitales de provincia, con cuatro.

Madrid y Barcelona lideran los orígenes con disponibilidad

Por provincias de origen, Madrid presenta 42 salidas con transporte incluido que todavía admiten reservas, seguida de Barcelona, con 29, y Valencia, con 17. A continuación figuran Alicante, con 13, y Málaga y Almería, con diez cada una.

El listado incluye además 53 salidas sin transporte, en las que el viajero debe desplazarse por sus propios medios hasta el destino. Las cifras corresponden a salidas con disponibilidad, no al número exacto de plazas vacantes, y pueden variar conforme se formalicen nuevas reservas o cancelaciones.