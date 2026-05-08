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Así es el primer cohousing en Asturias: Axuntase

El cohousing es una forma diferente de convivir que poco a poco se abre camino en nuestro país. Asturias ya ha inaugurado el primer proyecto de convivencia de este estilo.

Grupo de personas mayores reunidas

Grupo de personas mayores reunidasiStock

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Cada vez son más personas mayores las que se animan a convivir de una manera menos tradicional y que sin embargo crea más comunidad, hablamos del cohousing.

El cohousing es una vivienda colaborativa es decir, personas que aun manteniendo cierta privacidad e independencia deciden vivir juntas o en una misma comunidad. Un estilo de vida que cada vez triunfa más entre los seniors, sobre todo porque es una forma de mantener las relaciones sociales y evitar la soledad no deseada, aunque no es algo exclusivo de este colectivo. Una muestra de ello es el proyecto que se ha llevado a cabo en Asturias.

Axuntase, es el primer cohousing de Asturias y aunque la idea partió de cinco mujeres que rondaban entre los 39 y los 64 años, el proyecto fue creciendo y finalmente se han construido 36 residencias.

Ubicado en Caraviés, en el concejo de Llanera en Asturias, y tras constituirse como coperativa se compraron más de 9.000 metros cuadrados de terreno donde se han construido las viviendas. Su idea era muy clara desde el principio tal y como detallan en la página web del proyecto "Personas de todas las edades convivirán siguiendo unos principios muy claros donde destacan la intergeneracionalidad y la sostenibilidad."

Las viviendas son de dos y tres dormitorios, (52 y 76 metros cuadrados respectivamente), sin embargo, tienen más de 1.000 metros cuadrados de espacios comunes de los que pueden disfrutar.

Tienen jardines, zonas compartidas e incluso un huerto, además la lavandería y el comedor son comunes para todos lo que fomenta más la interacción social entre sus habitantes. Hasta la fecha ya están casi todas las viviendas ocupadas y conviven ya 43 vecinos.

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Pareja mayor paseando en una zona turística
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