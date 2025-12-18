Cambio en la lotería de Navidad 2025: Este es el último día que podrás comprar un décimo

El próximo lunes será 22 de diciembre lo que significa que a partir de las 09:00 de la mañana la mayoría de los españoles estarán pendientes del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad para ver si la fortuna y el azar les premia.

Los bombos ya esperan en el Teatro Real mientras este se prepara para este día tan especial donde abre sus puertas para que los más madrugadores puedan ver el sorteo en vivo. De momento siguen colas kilométricas en algunas administraciones de loterías muy conocidas, como Doña Manolita en Madrid, para llamar a la suerte. Aunque todavía faltan días para el sorteo, hay una fecha hora límite para poder comprar los décimos.

Habitualmente los décimos de lotería se pueden adquirir hasta el mismo día anterior al sorteo, es decir, normalmente hasta el día 21 de diciembre hasta las 22 horas que es cuando suelen cerrar las administraciones de lotería.

Sin embargo, este 2025 el día 21 de diciembre es domingo, por lo que la mayoría de las administraciones de lotería estarán cerradas, así que este año solo se podrá comprar lotería de forma presencial hasta el día 20 de diciembre hasta las 22:00 de la noche, hora en que cerrarán las administraciones. Sin embargo, aún tendrás tiempo de comprar un décimo de forma online, ya que las plataformas oficiales para adquirirlos de esta forma si permanecerán abiertas como siempre hasta el 21 de diciembre y hasta las 22:00 horas.