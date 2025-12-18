IBERLONGEVA inicia la segunda fase de su estudio ibérico sobre longevidad saludable

Ourense se convierte en el segundo territorio en activar el proyecto IBERLONGEVA tras su arranque en Zamora en octubre, la mayor iniciativa transfronteriza de investigación aplicada a la longevidad en España y Portugal que da un nuevo paso en su despliegue científico y comunitario. Con este hito, el estudio consolida su avance hacia el objetivo de analizar a más de 1.000 personas mayores de 60 años en tres territorios ibéricos, Ourense, Zamora y Bragança, para identificar señales precoces de fragilidad y proponer soluciones que reduzcan la brecha

entre esperanza de vida y esperanza de vida saludable. Coordinado por el Centro Internacional sobre el Envejecimiento (CENIE), e impulsado por la Universidad de Salamanca, la Universidad de Vigo y el Instituto Politécnico de Bragança, IBERLONGEVA integra equipos de investigación multidisciplinares y sistemas avanzados de análisis de datos para comprender cómo envejecemos y cómo anticipar, prevenir y acompañar mejor los procesos de fragilidad.

Galicia se incorpora al despliegue del estudio ibérico. La provincia de Ourense es otro de los escenarios principales del trabajo de campo. Allí, los equipos de la Escuela Universitaria de Enfermería de Ourense, la Escuela Superior de Ingeniería, la Escuela Universitaria de Enfermería de Zamora y los centros académicos de Bragança operarán conjuntamente para realizar evaluaciones de salud, bienestar y funcionalidad. Estas mediciones permitirán generar una imagen precisa del envejecimiento en entornos rurales y semiurbanos, clave para orientar políticas públicas adaptadas a un país crecientemente longevo.

Durante el acto de presentación intervinieron Francisco Javier Rodríguez Rajo, vicerrector del Campus de Ourense de la Universidad de Vigo, a cargo de la apertura institucional, Pura Rodríguez Álvarez, vicepresidenta de la Mancomunidad #Terra de Celanova en representación de los municipios participantes, y la vicepresidenta Pura Rodríguez Álvarez. También Juan Martín, director del CENIE, quien presentó los fundamentos del proyecto y dijo "El reto no está solo en vivir más, sino en vivir esos años con salud, autonomía y bienestar, y por eso IBERLONGEVA nace para anticiparse a la fragilidad y actuar antes de que aparezcan los problemas". Por su parte Mónica de la Fuente, Catedrática de Fisiología de la Universidad Complutense de Madrid quien será la directora del módulo salud del proyecto dijo que "el reto es intentar envejecer de la mejor manera posible. Lo que proponemos es que seas partícipes de una iniciativa única y de largo alcance, que apuesta por la longevidad saludable y que diseñará estrategias personalizadas de prevención." Finalmente, el cierre del acto corrió a cargo de Santiago Álvarez González, Director de Política Social e Igualdad de la Delegación Territorial de Ourense de la Xunta de Galicia. Además, la iniciativa arranca con los ayuntamientos de Celanova, Verea, Gomesende, Ramiras, Quintela de leirado, A Merca, Cartelle y Pontedeva, quien pondrá a disposición de sus vecinos a oportunidad de participar. IBERLONGEVA está abierta la otros municipios de Ourense.

Un modelo de prevención basado en evidencia y tecnología

IBERLONGEVA combina mediciones de salud física, cognitiva y emocional con información sobre redes sociales, hábitos de vida y condiciones del entorno. Este enfoque integral permitirá generar una base de datos inédita en la península ibérica. Además, gracias al trabajo conjunto con la Fundación CTIC y la Universidad de Vigo, el proyecto está desarrollando un sistema inteligente capaz de detectar patrones precoces de fragilidad, contribuyendo así a la transición hacia modelos de salud preventiva.

Toda la información se integrará en el futuro Observatorio para una Longevidad Activa y con Sentido (OLAS), que convertirá los resultados en herramientas de planificación para administraciones públicas y sistemas

sanitarios.

Un avance clave dentro del calendario del proyecto

El trabajo de campo está previsto entre enero y abril de 2026 en los tres territorios participantes. Los primeros resultados científicos se publicarán en el segundo semestre del año, y servirán para orientar nuevas estrategias de prevención y cuidado tanto en España como en Portugal.

La provincia de Ourense es uno de los ejes del trabajo de campo previsto, que alcanzará a más de 1.000 personas en los tres territorios participantes (Ourense, Braganza y Zamora).